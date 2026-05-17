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▲秦昊從柏林用手拎著玻璃古董燈一路搭飛機，橫越約8400公里到上海，只為給伊能靜驚喜。（圖／翻攝自妻子的浪漫旅行官微）

58歲伊能靜2015年二嫁小10歲中國演員秦昊，夫妻倆和女兒「米粒」定居上海，近兩人上綜藝節目《妻子的浪漫旅行2026》，伊能靜分享秦昊曾經從柏林買了一個非常易碎的古董燈，因為不能拖運，秦昊一路用手拎著搭飛機，橫越約8400公里，秦昊說：「就只希望她開心！」伊能靜透露，秦昊之前參加柏林影展，幫她帶了一個以300、400個玻璃管組成的古董燈，因為每個管子很容易破碎，秦昊就跟當時的經紀人用衛生紙把所有管子一個一個包好．然後拿了一個類似IKEA的藍色大袋子，「他就拎著那個袋子一路轉機，給我帶回來，給我這個驚喜。」秦昊表示：「我當時就想盡量給她背回去，不能拖運，只能用手拎著上飛機。」一旁來賓張豆豆問秦昊，是否期待著伊能靜看到該禮物的感受，秦昊答說：「我倒沒有期待看（老婆）感受是什麼要記錄下來，我就覺得送給她，她應該挺高興的，希望她高興，就只是希望她開心。」不少網友聽完伊能靜的分享，紛紛大讚：「秦昊也太浪漫了吧！這細節全是偏愛」、「想到直男秦昊也有浪漫高光時刻」、「好用心」、「羡慕了，這對夫妻好膩歪（親密之意）哦」、「這夫妻倆真的好甜啊」、「滿滿幸福感！」今年3月，伊能靜58歲生日，老公秦昊、兒子小哈利、女兒米粒提前一天齊聚為她慶生，伊能靜有感而發地說：「謝謝你們一直守護著這個不完美的我」，她回望人生路，「從16歲入行到現在，我的人生幾乎是攤開來的，從不知道該怎麼面對這樣公開的人生，到現在覺得能有這麼多人的愛和關心，是多大的福報，我何德何能，讓你們守護我42年。」伊能靜還說：「感謝你們，沒有人是完美的，但我卻如此豐富完整」、「我這波瀾狀闊的一生，走到這個年歲，真心覺得入人間，不虧！」令許多網友為她動容。