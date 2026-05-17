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▲SoR 高雄旗艦殿，專為4至13歲（中班至國一）孩童打造。（圖 ／翻攝畫面）

「孩子背了好幾年英文單字，看到一篇短文還是讀不順？關鍵並非不夠用功，而是缺少一套被科學驗證的閱讀方法。」為解決傳統英語教育痛點，南台灣首座以「Science of Reading（SoR，科學閱讀）」為核心的英文教育機構——SoR 高雄旗艦殿，今（17）日於高雄市正式營運。該學殿專為4至13歲（中班至國一）孩童打造，特別針對尚未建立英文解碼基礎，或在傳統學習中遭遇瓶頸的學子，提供有別於傳統死背單字、重視成效的全新閱讀解方。​首先在弭平南北資源落差，引進國際級英語識字框架；為此，SoR 高雄旗艦殿不僅是將北部模式南移，而是首度將美國、英國、新加坡等國公立小學採用的閱讀教學主流框架——「SoR 科學閱讀」完整落地高雄。由 SoR 體系創辦人蕭博士領銜方法論授權，與在地教學團隊深度協作，打造專屬高雄家庭的完整教學與服務系統，讓南部學子享有與國際同步的頂尖閱讀資源。過去20年來，美國國家閱讀委員會（National Reading Panel）與全球腦科學研究均高度支持 SoR 識字教學框架。傳統英語補習多半從「背單字、念課文、做題目」切入，跳過最關鍵的解碼地基，導致孩子學了多年仍「讀不順、讀不懂」。​SoR 體系強調循序、明示、系統化的教學，透過金字塔般的「五大支柱」層層疊加：1、​音素覺察（Phonemic Awareness）：辨識並操作英文最小語音單位，建立語感基礎。2、​自然拼讀（Phonics & Spelling）：建立字母與發音的系統對應規則，鞏固英文解碼地基。3、​流暢準確（Reading Fluency & Accuracy）：從「會讀」進階到「讀得順、讀得準」。4、​單字識別（Vocabulary & Grammar）：在真實語境脈絡中累積可活用的語言資產。5、​文意理解（Comprehension）：從精準解碼走向意義建構，達成閱讀最終目的。​每一項指標皆具備可檢測的評估標準，讓孩子的學習進度得以具體追蹤、精準回報，不再僅憑感覺評估學習成效。​其次在合法立案與嚴選師資，給家長最安心的承諾上，SoR 高雄旗艦殿採取「SoR 體系教學認證 × 在地師資」雙軌制，核心教學團隊全員皆通過 SoR 五大支柱系統訓練，並由總部教研團隊持續提供進修支援。​SoR 高雄旗艦殿共同創辦人陳盈如與黃國彰表示，高雄不缺英文老師，缺的是一套把『閱讀』當作科學來教的完整系統。我們不願讓南部的孩子苦等北部的資源慢慢滴下來，而是將 SoR 體系最完整的版本直接落地高雄。他們深信，南台灣的孩子值得擁有與國際標準零時差的閱讀教育，而非次一級的方案。