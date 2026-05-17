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今（17）日為國中會考最後一天，但在上午8時46分發生芮氏規模5.1地震，震央位於南投縣埔里鎮。國中教育會考全國試務會表示，受地震影響，共有4所考場學校、39間試場啟動延長作答措施，延長時間約1至3分鐘，由現場監試人員視情況判定。會考闈外辦公室主任委員、彰化高中校長王延煌表示，地震發生後，全國試務會第一時間清查各考場狀況，目前確認設備皆未受損，考生也持續完成應試。據各縣市回報，受影響考場包括霧峰農工、西苑高中、新竹高中及武陵高中。王延煌說明，地震發生當下，授權各考場學校與監試委員依現場狀況應變，部分考場要求考生進行「趴下、掩護、穩住」避震動作，因而中斷作答時間，因此後續依實際影響時間延長考試。全國試務會主委陳柏熹補充，若監試委員評估地震影響不大、考試未中斷，則不會延長作答時間。另外，今日自然科考試期間，另有一名考生因身體不適反映無法繼續應試，經監試委員勸說後，仍堅持離開試場，因此被登記為「強行離場」違規，後續將交由委員會討論處理。