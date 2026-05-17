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隨著柬埔寨、緬甸等傳統電詐熱點地區遭到各國政府聯合強力掃蕩，國際詐騙集團正加速向南亞擴散。最新數據顯示，印度洋島國斯里蘭卡正迅速淪為網路犯罪的新樞紐。自2026年年初以來，斯里蘭卡警方已逮捕超過1,000名涉嫌參與網路犯罪的外籍人士，人數相較於2024年全年的430人呈現爆發式激增，引發當地政府與國際社會的高度關注。根據法新社與斯里蘭卡官方最新通報，這批轉移至斯里蘭卡的犯罪分子，多數為遭到東南亞國家驅逐出境的「電詐難民」，斯里蘭卡官員指出，詐騙集團之所以相中該國，主要看中其相對寬鬆的旅遊簽證政策。嫌犯多以觀光名義輕鬆入境，白天偽裝成度假遊客，晚上則關在密室內對亞洲各國進行跨境「收割」。此外，斯里蘭卡境內穩定且高速的網路與電力基礎設施，也為大規模網路詐騙中心提供了絕佳的技術硬體支持。據統計，今年落網的1,000多名外籍嫌犯中，主要來自中國、越南與印度。斯里蘭卡警方與移民局（Department of Immigration and Emigration）近期展開一連串大規模收網行動，揭開了這些詐騙中心軍事化的管理內幕，今年5月初警方在首都可倫坡郊區塔蘭加馬（Talangama）破獲一座大型電詐機房，逮捕37名年齡介於23歲至44歲的中國籍嫌犯。警方在現場繳獲35台平板電腦、147部智慧型手機以及100張SIM卡，落網者人均操控多部通訊設備。而更誇張的案例發生在一個多月前，執法部門在斯里蘭卡西北部一家飯店發動突襲，一舉逮捕152名外籍嫌犯（其中133人為中國籍），詐騙集團當時直接包下整棟飯店別墅作為犯罪基地，警方在現場扣押了高達143台筆記型電腦與370部手機。面對來勢洶洶的犯罪狂潮，斯里蘭卡當局已將防線前移至國境大門。班達拉奈克國際機場（BIA）海關目前已進入高度戒備狀態，並針對特定風險國籍的旅客實施加強查驗準則。今年4月，海關官員就在機場成功攔截9名中國公民。嫌犯在辦理入境時，行李箱被搜出藏有數百部二手手機、筆記型電腦與路由器，由於其攜帶器材顯與「觀光旅遊」目的不符，海關懷疑該批設備是用於擴大境內的大規模詐欺行動，當場將人扣留調查。當地官員憂心忡忡地表示，這些境外詐騙網絡過去主要以印度、越南及菲律賓等地的民眾為詐騙目標，但現在隨著基地擴大，斯里蘭卡本國人很可能成為下一個受害群體。更嚴重的國安危機是，斯里蘭卡國庫系統近期遭到嚴重的網路攻擊，導致約250萬美元（約合新台幣8,000萬元）的重大財政損失。當局目前正深入調查，此起針對國家財政系統的駭客事件，是否與這批大量湧入的外國網路犯罪集團有關。對此，中國駐可倫坡大使館已發表聲明，強調正與斯里蘭卡警方與移民部門密切合作。今年3月，雙方已聯合將涉嫌犯罪的135名中國公民集體遣返回國。斯里蘭卡警方強調，未來將持續維持高強度打擊，絕不容許島國淪為國際犯罪者的免罪天堂。