我是廣告 請繼續往下閱讀

國中教育會考第二天，今（17）日考科包括英文及英聽。根據國中英文老師的考題解析，今年英語科試題維持「難易適中」原則，重視真實及自然的語言使用情境，聽力生活情境從體育課改地點、電影院排隊、網路霸凌、鐵路地下化街訪，到冰島語存亡議題都成為考題素材，聽力更以鐵路地下化政策新聞街頭採訪方式，首度出現4位說話者的聽力考題。今年國中會考英文閱讀與英文聽力缺考人數2148人，缺考率1.17%，包括桃園市青溪國中老師許綉敏及台南市忠孝國中 老師莊筱芸也在考後，針對考題進行分析，認為今年英語科會考試題仍依據「難易適中」原則，重視真實及自然的語言使用情境，評量重要及核心的概念，結合核心素養分析綜合、思考推論、訊息比較、圖文轉換、作者立場等能力。今年英聽題數分配與去年相同，為讓學生更容易了解情境，聽力題目會適時加入語氣或音效，如第12題學校上課鐘聲、第13題以委婉的語氣表達是否放棄、第21題新聞廣播音效。要特別一提的是第21題不同於以往兩人的對話，今年首次出現了4個說話者的言談，是一個非常生活化的街訪取材。聽力主題以生活情境為主，包括班長提醒大家體育課因雨改在體育館上課、電影院大排長龍商議是否繼續排隊、安排眼睛健檢的宣傳廣告、搬家到大城市的適應問題、用餐經驗、應對網路霸凌的態度、對於市政府鐵路地下化的新聞訪談，也呼應生命教育，如第18題被網路霸凌者冷靜面對並表達愛自己才是最重要的。第21題是一位女主播報導了鐵路地下化的都市計畫，報導中街訪3位市民的看法，這也是會考首次出現 4 個說話者的聽力考題。一般來說，聽力考題的說話者愈多挑戰度就會愈大，但第21題的音效以及主播的言談語氣清楚傳達這是新聞報導，而接受訪談的人第一位是有年紀的男性，第二位是女性，第三位是年輕男性，所以聽者可以明確區分是3個不同的人表達對對鐵路地下化政策的認同。取材貼近學生生活經驗，且命題設計以不同身分別的男女聲營造出明確情境，相當巧妙。因此，整體而言，聽力試題注重語境，而且是日常生活常用的口語應對模式，學生平時課堂的聽力素材，或是平日在英語電視影集、廣播節目吸取真實的語料，都能增進聽力理解及對聽力情境的掌握 。閱讀單題部分共19題，包含第1題的圖文題共12題考語意，7題考語法，無較艱澀刁鑽題目。單題部分需熟悉1200 個單字及基礎文法，以上下文情境來理解語意及語法概念，但部分語法題仍須有清楚的句型語法結構概念才能答對。題組部分共8篇、24題，體裁多元，克漏字今年仍出現在題本最後，為語意的克漏字題組，稍有難度。以一篇寓言故事，描述國王用種不出東西的種子試煉，為找出下任繼位者是否具備誠實美德，考生須掌握上下文、進行跨段落推論才能選出正確連貫語意。至於題組的體裁與題材選擇多元，體裁除了短文、網路文章外，也有水果茶食譜、觀光景點圖文資訊、愛說大話人物的故事漫畫、海玻璃形成的流程示意圖；內容取材則包含英國大提琴家Beatrice Harrison 得到「夜鶯小姐」稱號的故事、對已故影評家的同事哀悼文、關於冰島語存亡的兩篇不同立場的報導等。