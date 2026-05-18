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馬來西亞人力資源部副部長表示，2023年至2025年間，參加社會保險（SOCSO）的健康篩檢計劃的勞工中，共有59.2%的人被發現過重或肥胖。《馬來郵報》報導，調查結果還顯示，其中約19%的人患有糖尿病，17.45%的人患有高血壓。分析進一步顯示，接受篩檢的人中約有59.24% 膽固醇水平偏高，高風險族群主要集中在40至59歲之間的勞工。「我們需要認識到，退休前階段是一個生產力旺盛的時期，但同時也是罹患慢性病的高風險時期，」人力資源部副部長稱。衛生部門也指出，目前馬來西亞只有14.7%的老年人能夠實現健康老化。此外，癌症仍然是馬來西亞人第三大死因，現在也有越來越多年輕人罹癌。當局敦促大眾更加重視慢性病的危害，並建議勞工不要輕視這些風險。同時，當局也鼓勵民眾養成健康的生活方式和均衡的飲食習慣。