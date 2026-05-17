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社工長期面臨過勞、低薪、高風險的困境，他們是社會安全網的最前線，政府應該給予合理的案量比與實質的執業安全保障

民進黨台北市長參選人沈伯洋今（17）日包場看電影《失樂園》，並邀請立委林月琴、吳思瑤與醫界人士一同觀看。《失樂園》揭兒少與志工困境，然而Dcard上有網友發現沈伯洋、林月琴在立院投票表決時反對「加重兒虐刑期」的修法；面對兒虐修法沈伯洋還說「凌虐不一定造成傷害」。對此，台北市議員柳采葳表示。這兩位政治人物為了選台北市長，竟然好意思高調去看社工電影、刷存在感，這種平日不給制度保障、選前才來蹭熱度的冷血「政治腦」，簡直無比諷刺與噁心。柳采葳指出，當初在立法院面對「加重兒虐刑期」的修法表決時，林月琴選擇投下反對票，沈伯洋選擇棄權，兩位連用投票守護兒童都做不到；甚至在剴剴案引發全國公憤時，沈伯洋還公然喊出「凌虐不一定造成傷害」這種冷血言論。如今這兩位政治人物為了選台北市長，竟然好意思高調去看社工電影、刷存在感？「這種平日不給制度保障、選前才來蹭熱度的冷血「政治腦」，簡直無比諷刺與噁心！」柳采葳還說，林月琴委員過去身為資深社福機構督導，本該最懂基層的痛，但在剴剴案發生時，她卻為了民進黨的政治攻防、為了打擊地方首長，完全丟棄專業，將炮口對準基層。當時連台北市社工工會都忍無可忍，站出來痛批綠營「鬥爭要有底線，不要隨意亂扣基層人員帽子」！民進黨為了政治鬥爭，不惜把第一線社工踩在腳底下當墊腳石，現在卻想透過一場電影搖身一變成為社工代言人，這群政客眼裡除了政治利益與操作，到底有沒有基層社工的尊嚴？柳采葳表示，社工要的是實質照顧，不是虛偽的電影票，國民黨堅定捍衛第一線社工同胞的權益。。然而，民進黨卻以為社會大眾健忘，以為用政治操作、高調看一場電影就能掩蓋過去「出事推基層、有功自己攬」的醜陋行徑。但民進黨為了政黨私利已對社工造成傷害與抹黑。