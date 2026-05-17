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美國總統川普15日結束訪問中國行程，搭乘總統專機「空軍一號」返回美國。隨行白宮記者在社群披露，此次中國行為了嚴防中國官方的竊聽和間諜行動，所有中國物品都禁止帶上機，且連徽章和證件都得丟棄，而在中國境內也使用拋棄式手機。根據《紐約郵報》白宮隨行記者古德溫（Emily Goodin）在X上發文稱，美方安全人員針對空軍一號的安全措施相當嚴格，在登機前，先於舷梯下方放置一個箱子，所有隨行人員都得將中國官員發放的物品放入並銷毀，包含識別徽章、證件、白宮發放的拋棄式手機，任何來自中國或在中國境內曾使用過的東西都禁止帶上飛機。《福斯新聞》主持人厄哈特（Ainsley Earhardt）也提到，所有美方隨行人員在進入中國境內前，皆被要求將個人的美國手機關機，且得留在空軍一號內。根據福斯與獨立報等媒體報導，這些電子物品需放置法拉第袋（Faraday bag），可阻隔GPS、Wi-Fi、藍牙和無線射頻識別系統等訊號及避免遭遠端入侵。