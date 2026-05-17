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▲ 台南市長黃偉哲也親手製作「芒果綠拿鐵」，以新鮮香甜的台南芒果推廣夏季限定美味，現場互動熱烈。（圖／南市府提供）

▲ 新光三越美麗市場設置台南芒果專區，展售「香檳芒果」及多項芒果系列商品，並同步開放全台宅配及日本預購服務。（圖／南市府提供）

台南市政府今（17）日於新光三越台中中港店舉辦「光芒三越·甜蜜爆擊—台南香檳芒果上市&愛文芒果外銷日本」記者會。市長黃偉哲化身超級銷售員表示，除了現場實體展售外，也結合宅配服務，可將台南頂級芒果配送至全台各地，甚至直送日本親友手中，歡迎民眾把握產季，選購最具代表性的台南夏日滋味。黃偉哲也親自用新鮮芒果製作「芒果綠拿鐵」，熱情邀請民眾現場試吃，憑藉幽默風趣的互動方式吸引大批消費者駐足搶購，現場氣氛熱烈。黃偉哲表示，台南是芒果的故鄉，產量與種植面積均占全台約五成，品質更穩居頂級市場的指標。台南芒果近年在國際銷路成果豐碩，不僅成功進軍日本頂級伊勢丹百貨，更擴大打入紐西蘭、新加坡及馬來西亞等國市場。黃偉哲也感謝中央農業部的全力支持，以及新光三越共同合作推廣優質農產。他表示，活動現場除了實體展售外，也結合宅配服務，可將台南頂級芒果配送至全台各地，甚至直送日本親友手中，歡迎民眾把握產季，選購最具代表性的台南夏日滋味。農業局指出，今年受惠於氣候條件穩定，芒果整體產量較去年明顯增加。面對供給量提升，市府也積極輔導農民強化品質管理與分級包裝，透過產品差異化及高端品牌定位，進一步提升市場競爭力。今年活動最大亮點之一，為玉井聯興青果生產合作社推出全新台灣限定品牌「香檳芒果」。該品牌嚴選高品質愛文芒果，主打「六大風土堅持」，包括比擬法國香檳產區的白堊土壤栽培環境、「樹上完熟、自然離枝」採收方式、「一穗留一果」精緻化栽培管理，以及植物醫生專業把關、純淨園區管理與玉井獨特日照氣候條件等，打造甜度達15度以上、層次豐富且細緻香甜的頂級口感，讓消費者在家也能品嚐外銷等級的鮮果風味。為持續推廣台南優質農產，台南市政府再度攜手玉井農民與新光三越合作，將精品芒果進駐美麗市場優質通路。即日起，「香檳芒果」及外銷日本等級的頂級愛文芒果全面開放全台宅配預購，民眾可至超市收銀台洽詢，或透過新光三越美麗市場官方線上平台訂購。除可配送至台灣各地外，也提供「台灣下單、日本取貨」服務，讓旅居日本的親友同步品嚐來自台南的鮮甜美味。