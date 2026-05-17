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美國總統川普見完中國領導人習近平公開表示，他不希望看到有人走向獨立，引發台灣政壇高度關注。前國安會秘書長蘇起今（17）日出席活動時表示，現在要觀察美國內部政策，「美國政治很少兩黨一致，但是反中是一致，為什麼？不是因為他們討厭中國，而是怕中國」。據他了解，美國內部正在檢討對中政策。而中國也不像以前那麼在乎台灣，像是國民黨會不會選上，壓根不在乎了。蘇起認為這次習近平要告訴美國反中鷹派的是「你不要怕我，我沒有挑戰你，我做老二很開心，只是老大跟老二要和平相處，不要嚇到其他人。」這樣的訊息川普聽得下去，但反中鷹派的反應需要再觀察。但台灣現在的局面卡在民進黨，「台獨神主牌」走到關鍵，再繼續走下去，不但民進黨會垮，台灣也會垮。因此，建議民進黨應該召開第三次黨內兩岸政策的研討會，現在已經很清楚「中國絕對會打，美國絕對不會來救」，也來不及來救。面對兩岸問題，蘇起根據上個月隨團觀察鄭習會表示，習近平身體感覺非常健康，碰到台灣人都蠻放鬆的，反倒是這次跟川普講話有點緊繃，另外對台灣問題非常有自信。而這樣的感覺，不只從習近平的態度表現感受到外，連同在上海見智庫的感覺雷同。他們不像以前那麼在乎台灣，像是國民黨會不會選上？他們壓根不在乎了，他們根本不需要台灣來協助統一，這個從2024年的中國政府報告的公開文字中就能發現「台灣因素不重要」。