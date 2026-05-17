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▲盧市長與-青陽大大爺-台灣第一丑角-陳勝在及明華園日字團當家小旦鄭雅升合影.（圖／市府提供）

▲盧市長肯定朝元宮與市府攜手推動藝文展演，串聯宗教信仰、表演藝術與觀光能量-展現台中宗教文化魅力.（圖／市府提供）

「2026台中媽祖國際觀光文化節」壓軸場次，16日晚間於梧棲朝元宮登場，邀請明華園日字戲劇團演出經典歌仔戲《青陽大大爺》，吸引如潮民眾前往觀賞。台中市長盧秀燕到場參與，並致贈「德澤萬民」匾額，感謝朝元宮長年投入地方公益及文化推廣。盧秀燕表示，梧棲朝元宮媽祖信仰歷史悠久，是海線地區重要信仰中心。市府持續透過台中媽祖國際觀光文化節串聯各地宮廟活動，除慶祝媽祖聖誕，也希望藉由戲曲演出與藝文活動，讓更多民眾接觸台灣傳統文化。立法院副院長江啟臣表示，媽祖文化對台中海線地區具有深厚意義，也感謝盧市長長期重視宮廟文化與傳統藝術傳承，透過宗教活動結合戲劇演出，讓民眾每年都能拜媽祖、看好戲，持續傳承台灣珍貴的宗教與藝文文化。此次演出的《青陽大大爺》戲碼，是由「台灣第一丑角」陳勝在及明華園日字團當家小旦鄭雅升領銜主演，透過幽默逗趣詮釋「路遙知馬力」的經典故事，展現傳統歌仔戲兼具娛樂性與文化底蘊的一面。民政局長吳世瑋表示，媽祖信仰為台灣重要民間文化之一，市府近年透過整合各地宮廟與民俗藝陣活動，逐步建立具地方特色的宗教文化路徑，也藉由大型藝文演出帶動地方觀光與文化能量。吳世瑋說，梧棲朝元宮除保存珍貴宗教文化與傳統建築藝術外，也長期投入公益慈善與地方服務，並積極參與文化節活動，讓宗教信仰結合教育、文化與觀光發展，展現宗教場域的多元價值。民政局也提到，朝元宮歷史可追溯至19世紀，廟內保留石碑、木雕與彩繪等傳統工藝，兼具宗教與文化資產意義。未來市府將持續結合宗教慶典與藝文展演，推廣在地文化特色，深化民眾對傳統信仰與表演藝術的認識。