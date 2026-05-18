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馬來西亞2000年代知名獨立搖滾樂團Disagree在闊別樂壇十餘年後， 帶著全新單曲〈〉強勢回歸。曾三次獲得馬來西亞代表性音樂大獎 Anugerah Industri Muzik (AIM) ，主要成員包括主唱兼吉他手Zahid（主唱兼吉他手）、鼓手Hamka和貝斯手Taa。《馬來郵報》報導，2010年代初悄悄退出樂壇以來，時隔十多年，他們不僅帶著全新單曲回歸，未來還將推出完整專輯《黑白色彩》（Black & White in Colour，暫譯）。Disagree在新聞稿中表示，他們的回歸不僅是出於懷舊，也是為了「完成未竟之事」。「我們甚至都來不及好好道別，」Disagree 在新聞稿中寫道，「生活繼續向前，我們也繼續向前，但在前進的某個時刻，我們留下了一些未完成的事情。」他們透露，由於生活變故、家庭責任和事業發展等原因，樂隊成員多年來一直遠離音樂，最終悄然宣布暫停活動，「但他們在馬來西亞另類搖滾樂壇留下了濃墨重彩的一筆」。本次釋出的全新單曲，正好呼應了他們的故事。歌詞講述一個樂團的故事，他們曾經擁有一切，卻沒有道別地悄然離去。報導指出，這首單曲的核心是一封真誠的道歉信，旨在彌補過錯，並邀請人們重新建立聯繫。歌曲既充滿懷舊之情，又展望未來，提醒我們看似結束的事情，有時可能只是人生中的短暫停頓。該歌曲於馬來西亞和澳洲錄製，由多次獲得AIM獎項的Greg Henderson混音和製作，並由著名的格萊美獎得主Leon Zervos在澳洲的Studios 301進行母帶處理。