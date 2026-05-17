35歲峮峮（吳函峮）從無名小站正妹、節目《大學生了沒》發跡，後來加入中信兄弟啦啦隊，以「炸裂陳子豪」應援曲打開知名度，至今在「PS女孩」服務9年，人氣擴及海外，堪稱最紅的啦啦隊女神。峮峮今（17）日在IG上傳一組近照，翹腳的她，下半身褲裙撩得太高，一大半臀部外露，讓粉絲看了大呼：「快走光了吧！」
峮峮花朵褲裙往上撩 蜜桃臀線一覽無遺
曝光的照片，峮峮反戴印花圖案的潮帽，化上薄妝，將大SIZE白色短上衣上捲，露出穠纖合度的蠻腰和川字肌，下半身穿同花色的花苞褲裙，除了大秀長襪到裙緣之間的「絕對領域」，其中一張她坐在沙發上翹腳打電腦，一邊臀部線條坦露在外，相當養眼。
峮峮寫下：｢被花包圍的最近。｣俏皮又逆齡的美照一發布，立即湧入大批粉絲誇讚：「我峮寶就是辣」、「真腰瘦」、「不愧是我的女神，什麼角度都超級漂亮」、「妳自己就是一朵花」、「被群花包圍的百花之王！」
峮峮過30歲還有少女肌 保養祕訣大公開
峮峮過而立之年歲仍保有少女般透亮肌膚，她曾經在擔任保養品牌大使時公開保養祕訣，強調澈底清潔是首要步驟。過去工作忙碌導致粉刺明顯後，峮峮開始認真卸妝洗臉，即使素顏彩排也堅持清潔，避免殘妝堵塞毛孔，讓肌膚維持乾淨無瑕。
此外，峮峮的日常保養講究簡單實效，適合她偏乾敏感膚質，使用化妝水搭配精華液及美容油，每1至2週敷面膜一次，並每天喝超過2000cc水以促進代謝，減少粉刺並提升保濕力。同時，峮峮透過啦啦隊訓練及固定運動維持體態，搭配清淡飲食與壓力紓解，成就風吹日曬下依舊彈潤的好膚質。
山君𝖰 IG
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曝光的照片，峮峮反戴印花圖案的潮帽，化上薄妝，將大SIZE白色短上衣上捲，露出穠纖合度的蠻腰和川字肌，下半身穿同花色的花苞褲裙，除了大秀長襪到裙緣之間的「絕對領域」，其中一張她坐在沙發上翹腳打電腦，一邊臀部線條坦露在外，相當養眼。
峮峮寫下：｢被花包圍的最近。｣俏皮又逆齡的美照一發布，立即湧入大批粉絲誇讚：「我峮寶就是辣」、「真腰瘦」、「不愧是我的女神，什麼角度都超級漂亮」、「妳自己就是一朵花」、「被群花包圍的百花之王！」
峮峮過而立之年歲仍保有少女般透亮肌膚，她曾經在擔任保養品牌大使時公開保養祕訣，強調澈底清潔是首要步驟。過去工作忙碌導致粉刺明顯後，峮峮開始認真卸妝洗臉，即使素顏彩排也堅持清潔，避免殘妝堵塞毛孔，讓肌膚維持乾淨無瑕。
此外，峮峮的日常保養講究簡單實效，適合她偏乾敏感膚質，使用化妝水搭配精華液及美容油，每1至2週敷面膜一次，並每天喝超過2000cc水以促進代謝，減少粉刺並提升保濕力。同時，峮峮透過啦啦隊訓練及固定運動維持體態，搭配清淡飲食與壓力紓解，成就風吹日曬下依舊彈潤的好膚質。
山君𝖰 IG