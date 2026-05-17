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花蓮到干城段的鐵路改建高架化計畫受阻，引發花蓮鄉親不滿，國民黨花蓮縣議員吳建志在臉書發文痛批，中央政府「重西輕東」，他列舉台中鐵路高架化、屏東潮州鐵路高架化全由中央買單，嘉義高架化地方更體貼到只需負擔8%，就連宜蘭高架化中央也在持續協調，結果到了花蓮，鐵路、平交道改善計畫直接被刪掉，讓他忍不住開酸，民進黨口中的交通平權，翻譯成白話文就是「票多的地方有平權，票少的地方自己保重。」吳建志指出，當年賴清德擔任行政院長時，面對立委徐榛蔚的質詢，花蓮到干城之間「七處危險平交道改善」明明都被納入討論，前交通部長林佳龍也說納入，王國材更曾承諾中央全額補助，交通部鐵道局也正式寫進計畫裡，沒想到賴清德當上總統後，花蓮的承諾直接被蒸發，他痛批，民進黨最厲害的不是建設台灣，而是把自己承諾過的東西無聲無息刪除，然後假裝從來沒發生過。「七個危險平交道每天存在，花蓮人的生命風險每天存在，交通堵塞每天存在！」吳建志表示，在民進黨眼中，花蓮最大的問題可能不是平交道多危險，而是「這裡的選票不夠綠」，他怒轟綠營整天喊區域平衡，實際做出來的卻是重西輕東，嘴巴喊交通安全，實際搞得卻是選擇性安全，嘴巴喊人民至上，實際骨子裡根本是選票至上，最愛高喊不要讓城鄉差距擴大，結果擴大城鄉差距最快的，往往就是民進黨自己。吳建志感嘆，每當看到西部拿的是高架化、捷運化、軌道升級，東部得到的卻永遠是撤案、公文、等待與失望，他強調，花蓮人不是次等公民，東部人民更不是民進黨可以隨手放棄的邊疆，如果一個政府連人民最基本的交通安全都能拿來政治化，那人民也終將看清，民進黨口中高喊的「愛台灣」，很多時候愛的只是自己的政權，而不是人民。