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國中教育會考第二天，今（17）日考科包括英語及英聽。台北市補習教育事業協會也舉辦解題記者會，針對今年會考題目，英文科老師林熹指出，今年度英語科A＋＋容錯空間約為1題以內、A＋3題內、A5題內，此空間還需建立在聽力全對的前提下，不過，整體來說英語題本難度為「中間偏易」，但聽力則較往年略微困難。林熹表示，今年英語科共43題，單選題19題，題型配置與去年一致，其中單字題共9題，難度不高，僅第15題較具挑戰性，需同時考量文意、題幹與選項，並結合推論能力，體現近年常見的詞彙深層理解考法。其中文法題共10題，均屬中規中矩，涵蓋人稱代名詞、不定代名詞等，並無複雜子句或進階時態綜合題，主要落在七、八年級已學基礎觀念。閱讀題組則共8篇，題材生活化且多元，且素養導向明確，跨領域整合度高。聽力部分則維持生活化命題，但今年增加許多隱晦表達與言外之意題型，強調對於情境的語氣判斷，難度略高於往年。林熹預估，在聽力全對的前提下，想取得A＋＋閱讀部分僅能錯1題內，A＋則為3題，A則為5題，與去年落差不大。今年國中會考英文閱讀與英文聽力缺考人數2148人，缺考率1.17%。針對考題難易度，桃園市青溪國中老師許綉敏及台南市忠孝國中老師莊筱芸也在考後，針對考題進行分析，認為今年英語科會考試題仍依據「難易適中」原則，重視真實及自然的語言使用情境，評量重要及核心的概念，結合核心素養分析綜合、思考推論、訊息比較、圖文轉換、作者立場等能力。