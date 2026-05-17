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《機動戰士鋼彈》50週年 紀念影片感動粉絲

▲《新機動戰記鋼彈W》也迎來了全新的影像製作企劃。（圖／ 《機動戰士鋼彈》官方）

鋼彈宇宙全面開戰！初代重製、W新作、SEED前傳劇場版連發



在經典作品的全新延續上，最受資深粉絲矚目的莫過於初代《機動戰士鋼彈》的 Remaster 重製版企劃正式宣布啟動。同時，深受許多觀眾喜愛的《新機動戰記鋼彈W》也迎來了全新的影像製作企劃，雖然目前尚未公開詳細的畫面與內容形式，但官方透露將會是具有一定長度的影片。除此之外，真人版鋼彈電影的導演也透過發表會現身，表示目前拍攝計畫正順利進行中，為經典重現再添話題。



在經典作品的全新延續上，最受資深粉絲矚目的莫過於初代《機動戰士鋼彈》的 Remaster 重製版企劃正式宣布啟動。同時，深受許多觀眾喜愛的《新機動戰記鋼彈W》也迎來了全新的影像製作企劃，雖然目前尚未公開詳細的畫面與內容形式，但官方透露將會是具有一定長度的影片。除此之外，真人版鋼彈電影的導演也透過發表會現身，表示目前拍攝計畫正順利進行中，為經典重現再添話題。 針對近年討論度極高的 SEED 系列，官方在會中釋出了《機動戰士鋼彈 SEED FREEDOM ZERO》的早期預告，並確認這部前傳動畫將會以劇場版的形式登上大銀幕與觀眾見面。除了動畫領域的震撼彈，遊戲方面同樣傳出捷報，作品《SD鋼彈 G世代 永恆》的下載數已成功突破800萬大關。



針對近年討論度極高的 SEED 系列，官方在會中釋出了《機動戰士鋼彈 SEED FREEDOM ZERO》的早期預告，並確認這部前傳動畫將會以劇場版的形式登上大銀幕與觀眾見面。除了動畫領域的震撼彈，遊戲方面同樣傳出捷報，作品《SD鋼彈 G世代 永恆》的下載數已成功突破800萬大關。

台場獨角獸將退場 鋼彈、hololive合作也炸出新話題



在實體活動與設施方面，陪伴無數粉絲的台場獨角獸鋼彈確認將於2026年8月正式退場，但官方也預告將在日本打造一座全新的鋼彈設施來延續精神。此外，大型活動「GUNDAM-CON」預定於2027年1月舉行，預計夏季將公開更多細節，而鋼彈之父富野由悠季展則安排於50週年當年的2029年在東京國立博物館登場，搭配鋼彈祭典計畫的開跑，未來的實體活動陣容將相當精彩。



在實體活動與設施方面，陪伴無數粉絲的台場獨角獸鋼彈確認將於2026年8月正式退場，但官方也預告將在日本打造一座全新的鋼彈設施來延續精神。此外，大型活動「GUNDAM-CON」預定於2027年1月舉行，預計夏季將公開更多細節，而鋼彈之父富野由悠季展則安排於50週年當年的2029年在東京國立博物館登場，搭配鋼彈祭典計畫的開跑，未來的實體活動陣容將相當精彩。

經典 IP 《機動戰士鋼彈》系列50週年了！萬代南夢宮日前舉辦鋼彈春季線上發表會「Gundam Conference SPRING 2026」，不僅帶來了令老粉動容的紀念短片，更首度曝光包含初鋼重製版計畫、《鋼彈W》全新影像企劃，以及確定以劇場版形式推出的《機動戰士鋼彈 SEED FREEDOM ZERO》等多項重量級情報。為了迎接鋼彈50週年，官方特別釋出了一部名為「少年與鋼彈」的感人紀念影片，透過中年大叔回顧過往歲月的視角，帶領粉絲重溫從初代《機動戰士鋼彈》到最新作的滿滿回憶，並同步公開了50週年的專屬紀念標誌。此外，萬代也為所有鋼彈迷帶來了一項別具意義的宣布，配合當年動畫的開播日，正式將4月7日明訂為官方專屬的「鋼彈紀念日」。為了拓展年輕族群與虛擬偶像市場，本次春季發表會也進一步公開了與知名 VTuber 品牌 hololive production 合作企劃的最新情報。官方除了揭曉第一彈合作的各項細節外，更盛大公開了第二彈的合作成員名單與專屬VTuber機體，陣容包含大空昴、兔田佩克拉、角卷綿芽、Mori Calliope、IRyS 及轟一，成功在動漫與遊戲社群中掀起另一波熱烈討論與期待。