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虎斑貓「尾巴突斷掉」超驚悚！他近看跌破眼鏡

▲一隻毛色漂亮的虎斑貓正在休息，但有路人發現貓咪的尾巴竟然斷了，並且掉落在附近的階梯上。（圖／翻攝搜狐）

貓咪斷尾照瘋傳！一票人被騙：想罵髒話了

流浪貓在戶外生存危機四伏，每天總面臨交通意外、傳染病、惡劣天氣，或是被流浪犬等動物攻擊等致命危險。，讓他瞬間感到尷尬，甚至有網友笑說「想罵髒話！」根據搜狐報導，中國廣東省有民眾在路上，看到一隻毛色漂亮的虎斑貓在階梯上休息，但下一秒卻撞見驚悚畫面，發現貓咪的尾巴竟然斷了，並且掉落在低一階的樓梯上，雖然貓咪看似完全沒事，但第一時間仍嚇壞了他。這名路人見狀後，決定鼓起勇氣上前查看狀況，想帶貓咪趕緊看獸醫檢查身體狀況。怎料，等他湊近一看，才發現掉落在地上的竟只是情趣用品，讓他尷尬直呼「根本不是貓的！」原來是因這隻虎斑貓有罕見的麒麟尾，尾巴短小並向上捲曲，加上視覺錯覺，才以為這隻虎斑貓斷了尾巴。但好在小貓咪並沒有真正受到傷害，只是虛驚一場。該張照片也在網路上引發瘋傳，不少人看過笑翻直呼「笑死，這太糟糕了」、「一開始真的很擔心，走過去瞬間想罵髒話了」、「麒麟尾貓咪真的容易被誤會尾巴斷掉」。