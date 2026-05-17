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▲吳宗憲今日出席慈善活動，談到愛徒温嵐哽咽了一下。（圖／記者吳翊緁攝）

46歲歌手温嵐近日驚傳因高燒與劇烈腹痛緊急送醫，經紀人證實她目前因「敗血性休克」住進加護病房（ICU）治療中，消息曝光後震驚演藝圈，由於病況來得突然，外界相當關心她的身體狀況，而恩師吳宗憲今（17）日出席活動時，也親自談到温嵐病情，談到她目前腎臟狀況不理想，語氣滿是不捨。吳宗憲受訪時透露，自己已透過經紀人關心温嵐狀況，坦言目前確實有敗血症情形，且腎臟功能似乎也受到影響，「現在敗血症引發腎臟有點不太OK。」他表示詳細情況仍需由醫療團隊判斷，但聽聞消息後相當擔心，也希望温嵐能平安度過這次危機。吳宗憲也提到，温嵐一直是「憲憲家族」裡氣氛相當活躍的一員，甚至還被大家稱為「回應王」。他表示，不管群組裡誰發訊息，温嵐幾乎都會第一時間回覆，因此這次突然住院，也讓大家特別不習慣，吳宗憲表示：「憲憲家族所有人都在替她祈福！」吳宗憲更透露目前温嵐還沒有在群組出現，讓大家更加擔心她的狀況。事實上，温嵐今年3月底才擔任吳宗憲演唱會嘉賓，當時在舞台上看起來並沒有異狀，之後也持續赴中國演出，工作行程相當忙碌。因此這次突然傳出住進ICU，也讓不少圈內好友感到意外。吳宗憲回憶，當時温嵐狀態其實很好，完全看不出有身體不適跡象，因此如今聽到消息格外難受。談到温嵐病況時，吳宗憲也忍不住感嘆健康的重要性。他透露自己今天凌晨4點多就起床打高爾夫，認為保持運動與規律生活相當重要，也藉此提醒大家要多注意身體狀況。至於温嵐目前病因仍在進一步檢查中，外界也持續替她集氣，希望她能早日脫離險境、平安康復。