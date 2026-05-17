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蔣萬安要媒體去問回應 沈伯洋：萬事問中央現在變問伯洋

雙城論壇恐被滲透？沈伯洋：有這樣的交流就會產生破口

台北市長蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈伯洋，近來因修法保護里長以防被滲透與雙城論壇議題隔空交火，蔣萬安對此回應媒體稱「可以去問問他」，對此沈伯洋今（17）日受訪表示，那個萬事問中央，「現在變成萬事問伯洋」。對於里長被滲透一事蔣萬安回應媒體「可以去問問他」，沈伯洋表示那個萬事問中央，「現在變成萬事問伯洋」。其實市長每個月應該都有跟各地里長有座談，所以對於里長現在的需求、想要怎麼保護，認為他應該是最清楚才對。沈伯洋重申，自己一直以來在講的就是只有無限城論壇，帶著里長到世界各地，到各國首都去學習，然後去交換意見，台灣其實也有很多治理厲害的地方，讓其他的國家知道，覺得這個才是首都應該做的事情。至於里長被滲透，蔣萬安同樣回應媒體「可以去問問他提出資料」，沈伯洋說，大家都知道在2月的時候有國共論壇，國共論壇有提到這個AI的合作。那AI的合作後，市政府像局長等人到中國，那是否有可能因這樣一個合作導致資料被中國拿走？這都是大家會關心的問題，這是資訊安全的問題，那資安問題應該是每一個市民都想要知道的。沈伯洋說，站在市民的角度告訴大家資訊安全應該要被守護，不要有這樣的風險，不知道為什麼市府要糾結在這一點？媒體追問蔣萬安要求提出具體數據，沈伯洋表示之前其實講得非常的清楚，當有這樣的一個交流的時候，就會產生這樣的破口，就因為已經創造了這樣的機會，「那我們為什麼要讓這樣的機會讓資料被流出呢？」