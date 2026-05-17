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▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署推動雙軸轉型方案，定期舉辦各項職訓課程。(圖／記者黃守作攝)

▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署推動雙軸轉型方案，定期舉辦各項職訓課程，期助力企業人才培育，穩定就業，邁向智慧永續。(圖／勞動部高屏澎東區分署提供)

▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署推動雙軸轉型方案，定期舉辦各項職訓課程，期助力企業人才培育，穩定就業，邁向智慧永續。(圖／勞動部高屏澎東區分署提供)

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署推動雙軸轉型方案，定期舉辦各項職訓課程，期助力企業人才培育，穩定就業，邁向智慧永續。勞動部勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華表示，高屏澎東分署面對全球產業技術升級與淨零碳排趨勢，人才培育成為企業能否成功轉型的重要關鍵，為此，該分署積極推動推動雙軸轉型方案，有「企業人力資源提升計畫」、「充電起飛計畫」等多項人才培育措施，今(115)年轄區已逾200家企業申請，預計培育6萬5000名在職勞工，為企業升級轉型注入強大動力。郭耿華說，高屏澎東分署為因應產業需求及就業趨勢，該分署推動雙軸轉型方案，定期舉辦各項職訓課程，以提供多元職類的專業技能培訓，以協助來自不同背景與需求的學員提升職業技能，訓後在職場中，均可以具有多項技能。郭耿華舉例說，以生產汽機車引擎精密零件為主的崇瑋工業公司，自108年起即運用高屏澎東分署「充電起飛計畫」教育訓練資源，強化員工品質管理、系統操作、機械加工技術等專業。郭耿華並說，112年起崇瑋工業公司為了因應產業發展與接軌國際，更啟動「智慧製造」與「低碳轉型」雙軸策略，導入智慧機械與國際環境管理系統標準，並同時積極補強員工職能缺口，透過訓練強化員工數位轉型與AI應用、自動化生產技術、ISO環境管理、戰略銷售等專業。崇瑋工業公司多年來依照營運方向與需求，善用政府資源，階段性規劃不同的訓練課程，將營運目標與人才發展進行深度鏈結，在推動教育訓練過程中，該公司落實學習回饋，並建立學習歷程資料庫，更將員工訓練與晉升機會結合，帶動員工自主學習風氣，為公司的升級轉型奠定良好的根基，成功推動30件減碳改善專案，60%員工有效將訓練成果轉化為現場改善行動，此外，不僅在生產端節能，更提升業務團隊的國際洞察力，主動爭取全球供應鏈的綠色訂單。郭耿華指出，員工教育訓練是讓企業保持競爭力的關鍵核心，員工專業能力的成長是企業永續發展的基石，多年來該分署積極推動各項企業人才培育計畫，而企業人力資源提升計畫是專為員工數在51人以上的企業設計，由企業自行規劃員工在職訓練或與上下游廠商聯合辦訓，提供最高200萬元訓練補助，至於充電起飛計畫則是針對受貿易自由化影響的51人以上企業，提供最高350萬元訓練補助，協助員工提升職能，另外也有針對員工數50人以下且沒有辦訓能力的中小企業提供小型企業人力提升計畫，由專業顧問到企業量身規劃專屬的訓練課程，歡迎有興趣的企業可善用政府資源，踴躍申請各項在職訓練補助計畫，為轉型升級做準備。