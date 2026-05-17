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藝人伊能靜與秦昊在2015年結婚，至今感情依舊甜蜜，近日他們一起出演陸綜《妻子的浪漫旅行2026》，節目中伊能靜回憶起第一次回老公瀋陽老家時，因為看到雪太興奮，不顧零下36度的低溫堅持要出門散步，沒想到公公早就料到兒媳婦會被凍壞，默默開著車在前面緩慢跟著，隨時準備接她上車，相當暖心。由於伊能靜在台灣長大，平時非常少見到雪，因此每年冬天都特別渴望能看雪。為了滿足老婆的願望，秦昊特別貼心打聽，帶伊能靜前往唯一有雪的「冰雪嘉年華」浪漫約會。沿路上伊能靜回憶起當年剛到瀋陽時的往事，由於正好碰上最冷的一年，一看到雪景就興奮地拉著秦昊想去散步。當時秦昊與婆婆都紛紛勸阻，直呼這種天氣在外面散步真的太冷了，但伊能靜仍倔強地表示絕對沒問題，便雄心壯志地走出家門。沒想到，伊能靜才剛走出家門踏下幾步，就被瀋陽當地的超低溫凍到不行。就在進退兩難的時候，秦昊連忙叫伊能靜趕快上車，原來公公早就貼心地發動汽車，開著車在前方緩慢行駛跟著，默默守護著小倆口。伊能靜感動地表示，自己大約只走了十步路，就凍到忍不住向秦昊求救：「老公，我們快上車吧！」公公不言自明的細心與體貼，讓新嫁過去的伊能靜瞬間感受到家庭溫暖。不過，伊能靜最後也開玩笑地透露，經過那次震撼教育之後，全家人再也沒有人在冬天約在瀋陽出門散步了。