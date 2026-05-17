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▲ 賴瑞隆呼籲，基層一條心，高雄繼續拚；里長顧一里，市長顧一市，大家一起顧好大高雄。（圖／高雄市長參選人、立委賴瑞隆辦公室提供)

民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆今（17）日正式成立「高雄里長後援總會」，號召各區里長共同組成地方後援力量，展現對菜市場出身、基層之子賴瑞隆的支持。現場38區里長主席及代表與賴瑞隆共同宣布總會啟動。賴瑞隆表示，未來將以市政優先，攜手里長顧好大高雄，拚出嶄新黃金十年。「高雄里長後援總會」大會在立委李昆澤、許智傑、李柏毅及高雄市議長康裕成等人見證下，賴瑞隆授旗給總會長張宇讚，宣告正式成立「高雄里長後援總會」。未來將陸續號召里長各區後援會成立，展現基層一條心，團結延續進步光榮的集體意志。賴瑞隆表示，城市治理的核心要從里鄰出發。從民生建設、社區照顧、防災應變，到城市韌性的建立，都需要里長協助雙向溝通。未來若能承擔高雄市長責任，要所有里長為市民服務，把市民需求帶進市府，讓市府服務深入每一個社區。賴瑞隆也說，過去幾年在陳其邁市長帶領下，高雄市府積極支持里鄰服務。他自己是菜市場長大的基層之子，深知地方上每一件小事，對一個家庭都可能是大事。未來他將做里長最堅定的後盾，強化與里長的溝通管道、協助強化里鄰服務窗口、里辦公處及後勤支持，並和里長共同打造友善樂齡、安心育兒、青年有希望的高雄。賴瑞隆強調，高雄不能走回頭路，也不能停下進步腳步。2026年是對陳其邁市長施政成果的肯定，也是對賴瑞隆承襲前三棒、提出「南方崛起，邁向國際」主軸的託付，更是決定高雄能不能繼續進步、光榮的關鍵抉擇。他呼籲，基層一條心，高雄繼續拚；里長顧一里，市長顧一市，大家一起顧好大高雄，讓美麗的家園高雄成為世世代代子孫都能安居樂業的好所在。