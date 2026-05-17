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台北101董事長賈永婕近日登上藝人邰智源的網路節目，兩人大聊台灣議題，邰智源感嘆「全世界都在幫台灣，只有台灣人在拆台說，自己不是台灣人」，對此賈永婕深表認同、笑稱「你當然可以選擇不要當台灣人，那你就不要在這裡啊！」對此，國民黨桃園市議員詹江村在臉書發文砲轟賈永婕已經「徹底青鳥化」，痛批她根本沒資格決定誰該離開台灣。詹江村開嗆賈永婕「還妳一句話，不當台灣人就走」，怒轟賈永婕簡直是「舔美舔到無極限」，心裡完全不在乎台灣人的實質利益，按照她的邏輯，真的那麼不想當台灣人就走，最後台灣豈不是要成為一座荒島？詹江村直言，大家就是因為熱愛台灣，想法其實跟美國總統川普也沒有差異，川普早就勸過不希望看到台獨，但「妳們青鳥就是不聽川普勸」，不斷刻意搞台獨，而不願意多多跟中國交流。詹江村把矛頭對準賈永婕的官位，直指賈永婕就是一個「酬庸董事長」，全是為了金錢跟地位，才會拼命感恩民進黨，結果導致自己被綠色洗腦、弄得越來越青鳥化，他憤怒怒轟「賈永婕妳是獨裁女董嗎？」並強調，不管賈永婕現在背後有誰撐腰，都沒有任何資格決定誰該離開台灣。