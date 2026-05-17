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狄鶯、孫鵬獨子孫安佐（已改名孫健豪）因為在北投河堤測試自製火焰槍加上住處遭查獲模擬槍、改造霰彈槍等違禁物，昨（16）日遭警方拘提到案，下午移送士檢複訊後，檢方認定符合逃亡、滅證、勾串共犯或證人之虞及犯罪嫌疑重大等羈押要件，向法院聲請羈押禁見。孫安佐警詢時坦承，因為多年來對火槍有興趣，長期透過網路自學相關知識，並自行購買零件組裝裝置，供稱只是研究與拍攝用途，「不知道這樣是違法行為」，而其經紀人陳男雖然全程在場協助測試與點火，偵訊時則將責任全部推給孫安佐，辯稱自己只是負責該影片的導演，火槍是孫安佐製作與操作。孫安佐14晚間上傳爭議影片，貼文中寫道：「決定公開2026最新發明。」只見孫安佐拿著氣瓶、煤油、噴槍等裝置，稱是自己組裝的發明，與經紀人要到河堤測試威力，只見孫安佐揹著裝置走到河邊，準備就緒後就直接開火，火舌瞬間竄出，延燒10米遠。雖然畫面看起來相當嚇人，但孫安佐完全沒在怕，似乎還很滿意自己的發明，笑說：「隨時準備以防萬一，得要把一些老鼠給清掉的時候 拿這個就剛剛好！」影片曝光後，立刻引發網友熱議，「這真的不知道父母怎麼教的，台灣有合法地方可以玩這種危險的東西嗎」、「不去中科研究可惜了」、「等著警察上門吧！」