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國中教育會考今（17）日落幕， 台北市補習教育事業協會也針對今年考題進行解析。自然科補教老師楊過表示，今年自然科圖表比往年減少，純文字敘述較多，相對圖表要花更多時間去理解，今年對文字及圖表理解能力要求提高，偏向死讀書或閱讀理解能力較差的學生會比較吃虧，並預估自然科想拿A++的容錯空間約3題以內。楊過指出，今年自然科題數維持50題，理化25題，生物與地科原本一半一半，今年生物多一點有15題，地科10題，整體出題策略上，圖表題有32題，與往年的逼近40題略減，相對純文字題目增加，必須花更多時間理解題目，也就是說，今年對於圖表及文字處理能力的要求提高，也讓他們對死讀書、文字較不敏銳的學生感到擔心。他舉例今年試題出現四格漫畫、直角坐標、立體空間圖形等，給予考生全面性地要求，各類圖表試題都要能全面掌握，其中第38題論及夏季、冬季北半球白晝長短，並要求與嘉義市比較，很多學生可能直覺選Ｂ，但答案為Ｃ，過去出題方式多會直接給予地球與傾斜軸圖示，今年則以文字敘述再轉化為直角坐標呈現，要學生自己區分找答案。不僅如此，第43題考環保署（環境部前身）和環保局對雨水酸鹼值測量的差異，關鍵在於環保署是全台設14個站，環保局則在該市自行設多個測站，單一樣本和多個樣本平均值會有差異，相信對大人看這種題目時，都未必能精準抓到關鍵字，對考生來說，在閱讀解題上有一定難度。他也評估，今年自然科A++容錯空間約3題，較往年的2題增加1題空間，A+則是4題，但不排除有5題的空間，A則保守估計為7題，至於B++則較難預估，約為15至17題，換算分數為75至80分的區間。