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企鵝妹又被狂粉騷擾！旅店房門狂被撞她急開直播

▲企鵝妹進入飯店之後，遭遇粉絲透過直播跟蹤上前攀談。（圖／Twitch@Jinnytty）

歐洲旅行驚魂解除！企鵝妹被騷擾不是第一次

▲企鵝妹用椅子擋住房門，防止變態粉絲闖門闖入。（圖／Twitch@Jinnytty）

韓國實況主企鵝妹（Jinny，柳允進）被台灣禁止入境到 2028 年，但她仍持續在世界各國觀光遊歷。近期她前往歐洲進行自行車騎行之旅，沒想到卻在波蘭遇上變態狂粉跟蹤，對方甚至找出企鵝妹下榻的旅館，還嘗試闖入房間，讓她急忙在房間打開直播自保。幸好在當地實況主與警察的協助下，才順利脫離恐怖險境。企鵝妹在 Twitch「Jinnytty」頻道擁有 110 萬名粉絲追隨，是全球最知名的實況主之一。過去她也數度來台灣，更在 2023 年完成徒步環島的壯舉；但因先前工作簽證問題，去年遭到台灣禁止入境，連就業金卡資格也消失，要等到2028才能踏入台灣。不過，企鵝妹沒有因此停下腳步，持續遊歷世界各國。近期企鵝妹在歐洲進行「Wobblethon」挑戰，要靠自行車從波蘭騎行到羅馬尼亞，過程也長時間進行直播，沒想到卻在波蘭遇上變態。5 月 13 日晚間，企鵝妹騎乘自行車到波蘭的一個小鎮羅茲迪耶萊（Rozdziele），進入下榻的飯店之後，卻遇到了一位自稱是觀眾的粉絲熱情上前攀談。男子甚至開口詢問「是否能晚點再見一次面」，企鵝妹則明確表達拒絕之意，並表示自己要離開了。沒想到恐怖的事情發生了，企鵝妹在晚間將直播串流結束、進了房間休息之後，剛才那一位粉絲竟然開始狂敲企鵝妹的房門，甚至嘗試用力撞開房門，讓企鵝妹嚇得急忙報警，並拿椅子等雜物頂住房門，同時持續透過 Twitch 直播自保。最終等了 54 分鐘之後，波蘭當地的警方終於到場協助企鵝妹；而另一名住在波蘭的 Twitch 實況主 Mokrysuchar，得知消息後也立刻開車前往救援，後續更護送企鵝妹到另一個城市，遠離變態觀眾。上了實況主好友的車之後，企鵝妹也驚恐回憶當下情況，她在直播中眼眶泛淚地表示：「我本希望那個人也離開，但他卻試圖闖進來，當下我心想：天啊，我快要死了。」所幸這一次驚魂沒有影響到企鵝妹後續挑戰的節奏，在離開波蘭之後她又順利抵達羅馬尼亞，今（17）日則已經到了斯洛伐克。事實上，這已經不是第一次企鵝妹在戶外直播時遇上騷擾事件，在去年5月時，企鵝妹就在法國遭遇歧視亞裔的暴力攻擊事件，當時她的相機還被對方打壞。2023年企鵝妹在台灣徒步環島時，也曾遇上爭議網紅吃屎哥在桃園攔截騷擾，鄧佳華則是跟蹤尾隨，讓企鵝妹嚇得報警處理。