我是廣告 請繼續往下閱讀

台北101董事長賈永婕日前作客網路節目《木曜4超玩》，賈永婕認為不認同台灣大可選擇離開，這番對話觸動政治敏感神經，引發部分藍營人士批評。對此，賈永婕今（17）日在臉書發文表示，強調自己熱愛台灣與中華民國，霸氣回擊「我們是同一國！」賈永婕表示，沒想到這段對話會引起這麼多迴響，其中更包含不少對號入座與刻意曲解。她強調，自己想表達的從來不是政黨認同，而是對這塊土地最基本的主權認同與珍惜。她直言，在民主社會中，不支持執政黨、支持國民黨或批評政府都是珍貴的價值，但如果一個人連自己站立的土地都不願認同，對台灣只剩否定、輕蔑與敵意，甚至選擇不當台灣人，那就真的不要委屈自己。針對外界對政治立場與國籍的質疑，賈永婕提到，捍衛「熱愛台灣，熱愛中華民國，從來不是對立。我們是同一國！」她也澄清國籍問題，表明自己和家人「只有一本護照，就是中華民國護照」，從未想過擁有他國護照。她呼籲，大家可以有不同立場與聲音，但請不要否定共同站立的土地，因為台灣是大家共同的家、共同的國家。