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▲台南市長黃偉哲有台南農產品「最佳代言人」稱譽，今日親自前進台中，行銷台南愛文芒果鮮甜好滋味，（圖／記者金武鳳攝，2026.5.17)

▲台南市長黃偉哲行銷台南愛文芒果，親自在賣場請消費者試吃，親和態度大受好評。（圖／記者金武鳳攝，2026.5.17)

台南市市長黃偉哲今(17日)親自領隊，在新光三越台中中港店舉辦「台南香檳芒果上市暨愛文芒果外銷日本」記者會，宣布台南愛文芒果正式進軍日本市場外，同步於新光三越「美麗市場」通路啟動優質芒果預購，希望進一步拓展國內外高端水果市場。市長黃偉哲表示，台南是芒果故鄉，也是全台重要芒果產區，種植面積與產量約占全台一半，其中愛文芒果因香氣濃郁、口感細緻，長年深受消費者喜愛。市府近年持續協助農民提升栽培管理與產品品質，並透過多元行銷與通路合作，擴大台南農產品市場能見度。此次活動由台南市政府攜手玉井聯興青果生產合作社及新光三越合作推廣，除在國內展開「香檳芒果」預購外，也同步推動外銷日本宅配服務，消費者在台灣訂購，就能宅配日本，讓日本消費者也能品嚐來自台南的愛文芒果鮮甜好滋味。值得一提的是，今年玉井聯興青果生產合作社推出全新品牌「香檳芒果」，主打高品質愛文芒果市場。業者表示，產品採「樹上完熟、自然離枝」方式採收，並結合分級管理與品質控管，造就細緻且層次分明的香甜口感，保證甜度達15度以上，希望建立台灣高端芒果品牌形象。「香檳芒果」現已開放全台宅配預購，讓民眾在家即可輕鬆享用外銷等級的頂級芒果，感受來自台南的鮮甜滋味。台南市府農業局長李芳林指出，今年因氣候條件穩定，芒果整體產量較去年增加，市場供應量提升下，品牌化與產品差異化成為重要趨勢。未來將持續輔導農民強化品質管理、分級包裝及加工應用，並結合百貨與國際市場通路，提升台南芒果附加價值與海外競爭力。李芳林說，透過與百貨通路及外銷市場合作，不僅有助提升農產品銷售，也能進一步帶動地方農業品牌發展，讓更多消費者認識台南優質水果特色。