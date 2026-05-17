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疾病管制署（疾管署）今（17）日表示，世界衛生組織（WHO）於2026年5月17日正式宣布，剛果民主共和國（Democratic Republic of the Congo, DRC）與烏干達之伊波拉病毒感染疫情構成「國際關注公共衛生緊急事件（Public Health Emergency of International Concern, PHEIC）」，顯示此次疫情已具跨境擴散風險與國際公共衛生重要性。依據WHO最新資訊，目前疫情主要發生於剛果民主共和國，並已出現跨境傳播至烏干達情形。WHO指出，此次疫情為Bundibugyo型伊波拉病毒（Bundibugyo ebolavirus）所引起，因目前尚無針對該病毒的治療方法或疫苗，且部分病例已進入城市地區，疫情防控面臨高度挑戰。WHO目前評估區域風險為「高」、全球風險則為「低」。疾病管制署表示，依據WHO及國際相關資訊進行風險評估，將剛果民主共和國及烏干達國際旅遊疫情建議等級，自第一級「注意（Watch）」調整為第二級「警示（Alert）」。疾管署指出，經評估本波疫情對我國整體威脅風險仍低，惟考量國際人員往來與全球交通便利性，仍無法完全排除境外移入病例之可能性，因此將持續強化邊境監測、醫療通報及防疫整備工作。疾管署提醒，民眾如前往剛果民主共和國、烏干達及周邊疫情地區，應採取加強防護措施。疾管署表示，伊波拉病毒潛伏期最長可達21天，返國後應進行自主健康管理21天，如出現發燒、倦怠、肌肉痠痛、嘔吐、腹瀉或出血等疑似症狀，應戴口罩儘速就醫，並主動告知旅遊史及接觸史；必要時可撥打1922防疫專線，由疾管署區管制中心協同所在地衛生局協助後續就醫與防疫處置。疾管署強調，將持續密切監測WHO及各國疫情資訊，適時調整防疫措施，以維護國人健康安全。