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▲Ozone（如圖）一合體就工作滿檔，接下新產品代言、新節目主持、新戲劇演出，還有新歌籌備計畫。（圖／索尼音樂提供）

男團Ozone從今年一月起成員陸續當兵、退伍，終於在暌違4個月後，今（17）日全員盡完應盡義務、責任合體。服役期間成員每天健身、練出超厚實的胸肌，更曬到皮膚超黑。而Ozone擁有高人氣，即使當兵期間仍邀約不斷，接下新產品代言、新節目主持、新戲劇演出，還有新歌籌備計畫，工作已一路滿到下半年，並將於5/23登上hito流行音樂獎、6/13KKBOX風雲榜，許久未見到粉絲，他們笑說：「請大家期待我們滿血回歸！」Ozone已四個月沒有6人同時見面，這段期間文廷、祖安和煥鈞都忙於各自的單曲宣傳和工作，日前終於在哲言、子翔和佳辰休假時聚餐，六人到齊後，看到彼此的改變都驚呼不已，哲言每天健身，練出超厚實的胸肌；佳辰則幾乎天天出操，曬到皮膚超黑，子翔則是籤運極佳，該有的操練之外，輕鬆愉快的度過這段時光。六個人合體後一起喊出：「大家好，我們是Ozone！」語畢6個人同步尖叫，大呼好懷念，祖安更笑說：「起雞皮疙瘩了。」子翔打趣說：「四個月沒有當藝人，此時此刻要做訪問，有點尷尬。」免役的文廷表示真的很久沒有見到大家，很想念大家在一起的氛圍，聚在一起立刻話題不斷。Ozone即使在當兵期間，依然各方邀約不斷，一合體就工作滿檔，接下新產品代言、新節目主持、新戲劇演出，還有新歌籌備計畫。他們笑說：「請大家期待我們滿血回歸，非常期待之後的練習和工作，希望可以跟大家一起回到最初的感動，帶給大家不一樣的表演。」接下來也將登上hito流行音樂頒獎典禮和KKBOX風雲榜演出。