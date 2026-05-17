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伊波拉病毒疫情在非洲2國逐步肆虐，世界衛生組織（WHO）已宣布剛果民主共和國的伊波拉疫情達到「國際關注公共衛生緊急事件」。世衛警告目前感染人數與擴散範圍具高度不確定性。伊波拉病毒致命病毒株，目前尚無特定有效疫苗或藥物，多採支持性療法。根據BBC報導，WHO表示，剛果民主共和國東部伊圖里省（Ituri）的伊波拉疫情，目前已通報約 246 例疑似病例和 80 例死亡，還尚未達到全球大流行緊急事件的標準。然而，WHO警告，這可能是一場比目前偵測和通報的規模還要嚴重的疫情，且存在顯著的局部和區域擴散風險。世界衛生組織表示，目前已有 8 例經實驗室確診的病毒病例，其他疑似病例和死亡病例則分布在三個區域，包括伊圖里省首府布尼亞（Bunia），以及金礦小鎮蒙瓦盧（Mongwalu）和蘭帕拉（Rwampara）。剛果民主共和國首都金夏沙（Kinshasa）也確診一例病毒病例，該患者是從伊圖里省返回。世界衛生組織表示，該病毒已蔓延至剛果民主共和國境外，鄰國烏干達已通報兩例確診病例。烏干達官員表示，一名於週四去世的 59 歲男子檢測結果呈陽性。烏干達政府在聲明中表示，這名去世的患者是剛果公民，其遺體已被送回剛果民主共和國。另據法新社週日報導，一家實驗室也證實了在東部城市哥馬（Goma）出現一例伊波拉病例，該城市目前由 M23 反抗軍控制。世界衛生組織表示，剛果民主共和國持續的局勢動盪和人道主義危機，加上人口高流動性、疫情熱點位於城市，以及該地區存在大量非正規醫療設施，增加了疫情擴散的風險。由於貿易和旅遊，與剛果民主共和國接壤的國家被視為高風險地區。世界衛生組織建議剛果民主共和國和烏干達建立緊急行動中心，以監測、追蹤並實施感染預防措施。為了將擴散風險降至最低，確診病例應立即隔離並接受治療，直到兩次間隔至少 48 小時的病毒性檢測結果皆呈陰性。WHO還強調，受影響地區以外的國家不應關閉邊境或限制旅遊和貿易，因為此類措施通常是出於恐懼而實施，缺乏科學依據。世衛秘書長譚德塞（Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus）則警告，目前這場疫情的實際感染人數和地理擴散範圍存在顯著的不確定性。伊波拉病毒於 1976 年在現在的剛果民主共和國首次被發現，據信是從蝙蝠傳播開來的。這是該國第 17 次爆發這種致命的病毒性疾病。伊波拉病毒透過直接接觸體液和受損的皮膚傳播，會導致嚴重的出血和器官衰竭。WHO表示，目前的伊波拉毒株是由Bundibugyo病毒所引起，目前尚無核准的藥物或疫苗。早期症狀包括發燒、肌肉疼痛、疲勞、頭痛和喉嚨痛，隨後會出現嘔吐、腹瀉、皮疹和出血。根據世界衛生組織的數據，伊波拉病毒目前尚無有效的特定藥物治癒方法，平均致死率約為 50%。非洲疾病管制與預防中心（Africa CDC）此前表示，由於蘭帕拉和布尼亞的城市環境，以及蒙瓦盧的採礦活動，疫情進一步擴散的高風險令人擔憂。該衛生機構的執行主任卡塞亞博士（Dr Jean Kaseya）指出，受影響地區與鄰國之間「顯著的人口流動」也意味著區域協調至關重要。在過去的 50 年裡，非洲國家約有 15,000 人死於該病毒。剛果民主共和國最致命的一波疫情發生在 2018 年至 2020 年期間，當時有將近 2,300 人死亡。