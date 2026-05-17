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IU和邊佑錫主演的韓劇《21世紀大君夫人》，斥資高達300億韓元（約新台幣6.3億元）製作費，在開播前就被視為MBC今年的重頭大戲，昨（16）日終於迎來大結局。雖然在完結篇刷新了自身最高收視，但最終仍未能跨過15%的收視門檻，加上劇中台詞將「萬歲」誤說成「千歲」，被網友怒批自居藩屬國、矮化國格而引發爭議，讓原本能開心收官的完結篇，只能以道歉收場。《21世紀大君夫人》從開播以來就因為扭曲歷史、劇中稱謂不當等原因而備受批評。沒想到在完結篇之前又再度引爆大眾怒火，在第15集中，服裝與竟然出現了過去藩屬國效忠中國時才使用的「九旒冕冠」，甚至在邊佑錫飾演的大君登基時，底下眾人還喊出「千歲」一詞，由於千歲是是藩屬國臣服於皇帝國時使用的，如果是自主獨立的國家，應該要用「萬歲」才對。種種爭議立刻在韓國網路上炸開鍋，被憤怒的觀眾痛批是「矮化韓國獨立地位」、「對歷史毫無常識」。劇組受到嚴厲譴責後，最終透過官方網站發表正式聲明，向全體大眾公開道歉，坦承因為未仔細研究朝鮮王朝禮儀的歷史演變，審查世界觀時出現疏漏，才導致這次的失誤。但還是有不少網友非常憤怒，認為身為演員的IU、邊佑錫等人也應該要道歉。除此之外，根據韓國收視率調查，《21世紀大君夫人》大結局創下全國平均13.8%、首都圈14.1%的成績，成功奪下同時段收視首位。雖然成績超越了《法官李漢英》結局的13.6%，擠進歷代MBC金土連續劇收視率的第3名，但相較於外界原本寄予的厚望，結果顯然差強人意。《21世紀大君夫人》在開拍之初就話題不斷，不僅有IU和邊佑錫強強聯手，更入選《時代周刊》評選的「2026年最受期待的韓國電視劇」，開播前廣告便全數售罄。外界本期待該劇能打破MBC金土劇劇王《夜晚盛開的花》18.4%的收視神話，沒想到最終連15%都摸不到，高額投資被外界酸是砸大錢打水漂。