我是廣告 請繼續往下閱讀

▲世界衛生大會（WHA）舉行前夕，台灣醫界聯盟與多個台灣、美洲民間團體16日在日內瓦發聲，呼籲世界衛生組織（WHO）納入台灣參與全球衛生體系。（圖／林世嘉提供）

世界衛生大會（WHA）舉行前夕，台灣醫界聯盟與多個台灣、美洲民間團體16日在日內瓦發聲，呼籲世界衛生組織（WHO）納入台灣參與全球衛生體系，並批評WHO長期受到中國影響，導致台灣因政治因素被排除在外。財團法人台灣醫界聯盟執行長林世嘉表示，WHO秘書長譚德塞在10年任期內，未能善盡全球最高衛生機構領導者職責，反而讓WHO在對外論述、財務及高階人事等層面，受到中國大陸系統性影響。他認為，這不只是台灣面臨的問題，更是全球民主國家必須共同面對的風險，應攜手防止中國勢力滲透國際多邊合作體系。林世嘉指出，台灣至今仍獲得許多友邦與理念相近民主國家的支持，呼籲WHO應讓台灣有意義參與全球衛生事務，包括加入國際公約及WHO相關技術性機制。北美台灣人醫師協會（NATMA）醫師林榮松則表示，自己投入推動台灣加入WHO已長達30年，對今年台灣依舊未獲邀出席WHA感到憤怒與遺憾，但強調台灣不能因此沉默，「不能屈服於中國壓力」，國際發聲力度也不應減弱。此外，台中市醫師公會副理事長林恆立也表示，台灣社會對於深化國際參與已有高度共識，希望向世界展現台灣在醫療與公共衛生領域的貢獻。他強調，不論美國對WHO政策如何調整，台灣爭取參與WHO的決心都不會改變。林世嘉最後表示，預期接下來WHA會議期間，仍會有友邦及歐美民主國家在公開發言與技術會議中聲援台灣，強調「台灣的聲音不會輕易消失」。