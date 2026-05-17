我是廣告 請繼續往下閱讀

▲巫苡萱在節目上分享年輕時的照片，由於和今日長相相差過大，現場沒有任何人認出來是她，讓場面陷入一陣尷尬。（圖／翻攝自醫學大聯盟YouTube）

▲巫苡萱去年卸下樂天女孩身分，轉當球團MC。（圖／翻攝自巫苡萱 Ava Wu臉書）

39歲巫苡萱去年卸下樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員身分，轉擔任球團MC（主持人），擁有阿美族血統，立體五官、D罩杯好身材及酥麻奶音的她，擁有一票死忠粉絲。巫苡萱近日上節目分享年輕時的青澀照，由於和今日長相相差過大，現場沒有任何人認出來是她，主持人笑說「有沒有整型」，場面陷入一陣尷尬。巫苡萱在節目《醫學大聯盟》公開早年體態圓潤時的個人照，結果兩張舊照一秀出，她立刻問大家：「看得出來是我嗎？」一旁來賓謝麗金說「不像」，余祥銓更是驚呼不已，還連連揶揄巫苡萱：「這哪位？拿別人的照片來說那是妳以前，這照片秀出來我都不知道該不該講話，我們要接什麼呢？」主持人白家綺也傻眼說：「我們現在是問有沒有胖過，不是問有沒有整型！！」而巫苡萱則是強調照片中的女生真的是她，舊照是從臉書抓下來，後來白家綺出聲緩頰：「差10公斤真的會認不出來，我現在拿（我）產後的照片給你看，你也會覺得那是另外一個人！」巫苡萱接著說，當時戒掉不去一些早午餐店和網美店後，體重才逐漸下降，「很成功吧！意志能控制～」巫苡萱曾經大方坦承做過抽脂、隆乳等體態雕塑手術，並公開自身「進廠維修」的過程，至於網友質疑臉部外貌變得精緻，她解釋是靠後天努力保養與瘦身，並承認有做醫美微調來維持狀態，面對外界對她外貌與身材的討論，態度相當自然坦蕩。