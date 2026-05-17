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外交部長林佳龍與衛福部石崇良部長於WHA大會前夕抵達日內瓦，並在臉書向國人報平安。林佳龍透露，前一天晚上已接連出席「歐洲台灣醫事聯盟」研討會，並趕赴友邦衛生部長及駐團常任代表的晚宴，與帛琉副總統歐宜樓、史瓦帝尼衛生部長馬策布拉等多位老朋友見面。他表示，雖然台灣今年仍未受邀參與WHA，但從未缺席全球公共衛生需要台灣的時刻，許多旅外鄉親長年把台灣醫療專業帶進國際社會，令人心存感謝。為了突圍外交困境，外交部與衛福部今年攜手合作，結合台灣30家醫療院所、企業與學界，首次在日內瓦舉辦「台灣智慧醫療與健康產業展」，將台灣在智慧醫療、AI應用、醫療科技及人道援助的成果帶到國際面前。他強調，這是很有台灣特色的創新行動，「當世界的大門沒有打開時，台灣並未停下腳步，而是自己搭起舞台，讓世界看見我們的專業、創意與韌性」，重申將透過總合外交推動榮邦計畫，協助友盟國家建立更有韌性的健康體系。林佳龍指出，WHO成立的初衷是讓健康成為基本人權，台灣若被排除，將是全球衛生安全的重要缺口。他引用總統賴清德的話表示「世界是大家的，台灣也是世界的一部分」，強調台灣會持續爭取有意義參與WHO、WHA及相關國際組織。此行不論是街頭大型廣告、創意宣傳或交流場合，台灣都在用自己的方式展現實力，行程空檔他也特地在萬國宮前的「斷腳椅」留念，為這段一起為台灣努力的旅程留下紀錄。