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國中教育會考今（17）日落幕，根據教育部統計，2天累計共有278件違規，又以「提前翻開試題本等」違規86件最多，占全部違規30.9%。同時，今日考英語閱讀時，也有3名考生被監試人員發現疑似偷瞄隔壁考生答案，其中1人承認作弊，均將提送各考區及全國違規事件處理會議討論。今年國中會考共有18萬2868人報考，今日第2天第一節考自然、第二節考英語閱讀、第三節考英聽，並於中午正式落幕。根據統計，今日各科缺考人數及到考率分別為自然2234人、98.78%，英語（閱讀）2148人、98.83%，英語（聽力）2148人、98.83%。至於違規事件以「提前翻閱試題本」、「隨身攜帶非應試用品」等2類型較多。累計2天會考共有278件違規，較去年少1件，一般違規部分，以「提前翻開試題本等」違規共86件最多，占全部違規30.9%，其次「攜帶量角器或附量角器功能」違規有45件，占16.1%，還有31件違規原因是「在答案卡標示自己身份」。至於一般舞弊或嚴重違規行為有27件，其中14件為損毀試題，另有3件是今日英文閱讀考試，發生「於試場內取得或提供他人答案作弊事實明確者，或相互作弊事實明確者」。另有1件是考生抄錄答案於准考證上攜出試場，還有1名考生表達需提前離場。對於英文閱讀考試3件疑似作弊行為，全國試務會指出，第一件是1名考生被監試人員發現眼神飄忽，多次看旁邊同學答案，另一位考生則是被監試人員發現疑似抄襲旁邊同學答案，經監試人員詢問後承認，還有1名考生因眼睛重複瞄向旁邊同學，被監試人員發現，而且加強巡察後情況還是沒改善。對於違規行為，教育部表示，依照國中教育會考相關規定，違規事件先由監試委員就現場情況進行記錄，經各考區試務會討論確認後，再送全國試務會召開全國違規事項處理會議討論核定。