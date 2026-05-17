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▲孫安佐（如圖）因在社群高調展示自己發明的「神級火箭槍」，引發風波。（圖／翻攝自孫安佐IG）

藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐（現名孫健豪），因自製「火箭槍」引發關注，士林地檢署訊後依涉犯槍砲、放火未遂等5罪聲押禁見。孫安佐今（17）日下午在法警戒護下，遭上銬、戴腳鐐踏上囚車，士林地院也公布裁押理由，認為尚有其他證人和共犯未到案，恐有串證、滅證之虞，因此裁定羈押禁見2月。孫安佐昨遭搜索、拘提，今士林地院公布裁押理由，指孫涉犯刑法恐嚇公眾、放火未遂、違反《槍砲彈藥刀械管制條例》等5罪，犯嫌重大。全案目前仍處偵查階段，且尚有其他證人和共犯未到案，以現今通訊技術特性，若未羈押並禁止接見、通信，難認不會串證，有事實足認有串證、滅證之虞，因此裁定自115年5月17日起羈押禁見2月。孫安佐下午在法警戒護下步上囚車，他身穿黑色上衣、黑短褲、灰色外套，雙手戴著手銬、腳也被加裝腳鐐，神情凝重現身，面對媒體提問他不發一語。回顧整起事件，孫安佐14日在社群高調展示自己發明的「神級火箭槍」，雖然影片中他強調全程都有做好安全措施，但一句「以防萬一要把一些老鼠清掉時剛剛好」仍引發外界譁然，更引起警方關注。