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女移工房內搭起帳篷防騷擾！阿公狂逼問：要爽嗎

▲「阿莉」為了避免被騷擾，在房間內搭上帳篷隔出私人空間。（圖／翻攝Threads畫面）

一堆移工都遇過騷擾！台灣人心疼：太少聽見她們的聲音

移工看護常被騷擾！殘酷真實數據曝光

女性移工有苦難言！近期在社群 Threads 上，有民眾轉發一位外籍女看護移工「阿莉」在房內搭起帳篷睡覺，卻還是遭到照顧的阿公言語騷擾，狂問「要爽嗎？」，甚至打開帳篷門。影片於 4 月中旬就在外籍移工圈傳開，到了近期才被台灣人看見，完整過程曝光後，也讓數萬名網友憤怒不已。有網友在 Threads 發文分享一段影片，影片中阿公多次對女移工阿莉騷擾，並用台語逼問對方「妳要爽嗎？」並針對她把帳篷拉起來睡覺一事不斷追問：「妳這樣封得密不透風是在幹嘛？」「這樣沒有空氣」。過程中，阿公還搖動帳篷，表示帳篷不堅固、不要睡在裡面，阿莉則多次堅定地回應：「沒有」、「不要」。沒想到不久後，阿公還是打開了帳篷的拉鍊，甚至單腳踏上，表示這樣不穩固。移工阿莉持續無視，才讓阿公悻悻然離開房間。這段影片在移工圈早在 4 月份就引爆譁然，更有同鄉移工詢問阿莉為何要睡在帳篷裡。留言處則有人補充解釋，阿莉與阿公睡在同一個房間，但阿公半夜常靠近她的床，因此她才選擇在房內搭帳篷並把拉鍊拉緊，希望能保護自己。而在原文處也有補充說明：「當事移工在評論中有表示，已經正式進入處理程序了。」阿莉拍下的證據影片曝光後，也引發大批移工共鳴，紛紛在留言區感嘆：「我以為只有我遇到，原來這麼多人都這樣，我承受不住，所以終止合約了」、「這就是為什麼我不想照顧生活還能自理的阿公」、「回答要堅定，太過分就直接發脾氣，我有過同樣經歷，發火他們就不敢為所欲為」。隨後有台灣網友將影片轉發到 Threads 上，並直呼：「這種狀況有多少人撐得下去？」原始影片的評論區裡，還有許多外籍看護分享類似的經驗，「但中文圈幾乎聽不太到她們的聲音。」留言區甚至有台灣醫護人員表示：「其實在醫院照顧病人的護理人員，也很常遇到這種事。」許多台灣網友也發聲：「沒錄音、錄影，很多家屬還不會信，說自己爸爸阿公不是這種人」、「阿公說話中氣十足，還可以單腳站，用另一隻腳去踩人家床鋪，比很多年輕人都厲害。這巴氏量表是怎麼過的」、「真的很多無知的台灣人不知道，看護們正在經歷一些什麼」。根據 TAGV 反性別暴力資訊網統計，台灣自 2009 年至 2019 年 6 月底，近 10 年的移工性侵害通報數有 945 件，平均一年近百件。女性移工遭性侵害之通報案件中，受害者有七成以上都從事家庭看護工，其次分別為家庭幫傭（占 8%）、製造業（占 7%）。而據桃園市群眾服務協會在 2023 年的問卷統計，近 16% 的移工曾遭遇性暴力，等於每 6 位女性移工就有 1 位是受害者；該協會在過去調查中指出，在 83 位受害移工提供的說法中，加害者身分將近一半是被照顧者，另有 2 成 8 是雇主本人。