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才砍光軍購3350億無人機預算 羅廷瑋竟發文為產業請命

羅廷瑋為台中無人機產業請命 網不領情留言砲轟

立法院日前藍白攜手通過7800億國防特別條例，其中將「無人載具及其反制系統」共3350億預算全部刪除，讓軍工股大跌，未料國民黨立委羅廷瑋今（17）日竟發文表示，行政院主導的6年442億無人機產業計畫，台中的處境令人憂心，但目前的中央規劃，不只跳過台中，更要求台中的產業南下嘉義投資，認為無人機產業中心必須設在台中，無人機供應鏈已在台中生根，就應該在台中壯大。 中央政策不能「重南輕北、忘記台中」。但此番話遭網友輪番留言砲轟。羅廷瑋說，3月走進漢翔航空工業（AIDC），親眼見證台中在航太領域已具備的世界級基礎。這裡不只是一間工廠，而是一條完整的精密供應鏈核心。從設計、製造到系統整合，台中早已是台灣航太產業真正的重鎮。此行也讓我更確信一件事，在AI與國防科技高速發展的當下，產學合作與技職訓練，將是台灣下一個10年最關鍵的競爭力來源。未來在航太人才培育上的合作潛力，值得更具體落實。羅廷瑋批，行政院主導的6年442億無人機產業計畫，台中的處境令人憂心。無人機產業鏈的根基本來就在台中精密機械、航太零組件、製造聚落，這些都是多年積累的實力。但目前的中央規劃，不只跳過台中，更要求台中的產業南下嘉義投資。這不是資源分配的問題，而是產業邏輯的錯誤。計畫從規劃階段就已定型，民進黨台中立委沒有替台中發聲。羅廷瑋說，自己會在院內提案發聲,讓台中的優勢真正轉化為經濟動能。無人機產業中心必須設在台中，無人機供應鏈已在台中生根，就應該在台中壯大。 中央政策不能「重南輕北、忘記台中」，台中有條件，台中也準備好了。中央要跟上。而日前藍白攜手在立法院砍光軍購3350億無人機預算，羅廷瑋此番話網友們並不領情，砲轟「So? 那你們提的版本為什麼不提無人機」、「刪預算跟講要挺無人機產業目前看來是同一批人」、「預算就刪了哪來的無人機」、「打人喊救人」等留言批評。