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美中領導人「川習會」落幕，美國總統川普針對台灣議題發表關鍵談話，他公開表示不希望看到台灣獨立，並質疑美軍跋涉9500英里打仗的必要性。旅美教授翁履中今（17）日在臉書發文剖析，川普談台灣「真正危險的不是說了什麼，而是北京可能早已算準他的反應。」翁履中指出，過去數十年美國對台政策的核心維持一致性與可信度，讓兩岸相信華府不會輕易放棄台海穩定，也不會將安全承諾拿來交易；然而川普不斷強調台灣與半導體、貿易及成本的交換關係，讓外界質疑美國正從「威懾」轉向「談判」，恐讓北京認為對台政策存在討價還價的空間。部分學者更警告，這種商業交易邏輯非但無法降低衝突，反而會加大北京對台施壓的信心，讓台灣人民相信美國終究會為了自身利益而放棄台灣。儘管國務卿盧比歐等官員強調政策未變，但川普個人釋放的政治訊號，早已超過官僚體系能完全修正的範圍。從戰略角度來看，在北京眼中，川習會表面談的是貿易與供應鏈，核心題目其實只有台灣。翁履中提到，川普並非傳統意識形態政治人物，世界觀更接近避免戰爭、降低成本、取得訂單、美國優先的商業邏輯，這恰好落入北京的預期。中國的策略並非逼台灣立刻投降，而是透過心理戰讓川普接連說出削弱台灣信心的話，從而引發台灣社會對美國的集體焦慮與內部撕裂，達到美國終究靠不住的統戰效果。川普自認在降低風險、維護美國利益，卻因過度相信自身直覺、忽略專業外交國安經驗，不自覺進入對手設計的框架，最大風險不是親中，而是過度相信自己懂中國。這場川習會給台灣敲響警鐘，翁履中認為，烏克蘭戰爭揭示，美國是否直接投入戰場，取決於自身國家利益。因此，成熟的台灣戰略不應流於激情抗中或盲目信美，台灣真正需要的是冷靜理解現實。和平從來不是靠口號維持，而是靠對風險、權力與人性的理解來避免誤判，若台灣自身仍誤以為情勢與過去一樣，那才是當前台海局勢中真正的風險。