我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院長韓國瑜率跨黨派議員訪問法國與英國，今日下午搭機返國。韓國瑜透露，法國國家戰略智庫與英國國家戰略智庫關心軍購、川習會對台灣、東北亞的影響。韓國瑜返國後在桃園國際機場發表談話，韓國瑜說，本次行程獲得很大的效果，收穫豐富。 這次最重要分4個層面向國人同胞報告，第一個，層面就是國會議長對國會議長，法國參議院議長以及英國下議院的議長直接見面，而且可以對外公佈，有跟敏感人物見面，不希望他們對外公佈，完全尊重。韓國瑜說，可以公布的話，議長跟議長有法國參議院的議長，以及英國下議院的議長，大家都談得非常的融洽，對台灣將來在英國、法國所有類似的外交工作都是一大突破，法國跟英國國會議員也承諾儘快再來台灣訪問，最快一批5月底的下旬就會抵達。韓國瑜表示，第3個要跟大家報告是在法國國家戰略智庫、英國國家戰略智庫都跟所有的立委大家一起來交換意見，顯然他們非常關心幾個議題，例如軍購、川普跟習近平兩位領導人見面之後，對台灣的影響、對東北亞的影響等，這些問題所有的委員不分黨派，也把心裡看法和盤托出說出來跟智庫來報告。這些報告的內容跟素材未來對台海、東北亞會產生某一種程度的影響，讓我們拭目以待。韓國瑜接續說，最後一個就是僑胞，他們感動很多歐洲的僑胞這次參加歐洲商會，因為立法委員到了，他們感覺到「娘家來人了」，所以特別踴躍，他們真的感覺到非常地溫馨。看到這些僑胞朋友就像一個種子一樣，在異國他鄉扎下去，自己努力辛苦地生長、茁壯，甚至開花結果，我們都知道每一個海外台商都有一段奮鬥的故事，所以對這些僑胞，所有的委員，相信全台灣的同胞，我們都是一樣，我們不光是感佩他，也希望所有的僑胞能夠把我們完全當成一家人，大家多回台灣走一走，不管人在海內，海外永遠不要忘記，我們都是一家人，我們都是台灣人，這是非常重要的。