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▲動力火車（如圖）三場演唱會共耗資8000萬元，在小巨蛋內打造一座「巨型鋼鐵城市」。（圖／資料照）

動力火車一連三天在台北小巨蛋舉辦「一路向前 世界巡迴演唱會」台北旗艦場，今晚（17日）開唱恰巧碰上天后孫燕姿也在大巨蛋舉辦演唱會。尤秋興台上表示有人反應附近找不到車位，對此他幽默回說：「要怪孫燕姿喔！她在大巨蛋，不是我們的問題，這邊才一萬多（人）那邊有四萬多。」動力火車一連三天在台北小巨蛋開唱，場場爆滿、吸引大批歌迷朝聖。今（17）晚迎來巡演最終場，尤秋興在台上嗨喊要全力以赴：「要把所有力氣都唱出來！」笑稱唱完就能直接迎接慶功宴。體貼的兩人隨後感性表示，知道台下很多粉絲可能是辛苦存了很久的零用錢，才來到現場支持，沒想到隨後話鋒一轉，幽默自嘲：「但我們的票價其實很低啦，應該是可以（負擔）！」值得一提的是，動力火車今晚開唱恰巧遇到孫燕姿大巨蛋演出，對此尤秋興開玩笑表示有人找他抱怨「找不到車位」，他則打趣回：「要怪孫燕姿喔！她在大巨蛋，不是我們的問題，是孫燕姿，這邊才一萬多（人），那邊有四萬多。」動力火車三場演唱會共耗資8000萬元，在小巨蛋內打造一座專屬於動力火車的「巨型鋼鐵城市」，前兩場的觀眾紛紛直呼：「太好看！」今天動力火車一樣帶著滿滿動力，看不出疲憊感，將一連帶來28首經典歌曲，為觀眾帶來美好的一晚。