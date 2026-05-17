大S（徐熙媛）去年初在日本染上流感併發肺炎病逝異鄉，小S花了1年時間才稍微撫平傷痛，今（17）日她分享一張家族大合照，發文私念二姊，透露大S當年出道一賺到錢後，便租一輛凱迪拉克載爺爺去理頭髮，讓老人家相當開心，小S感性地說：「我不只愛她（大S），我也深深的崇拜她！」
大S最得爺奶疼愛 小S：因為她總笑咪咪
今天傍晚，小S在粉專發文分享大S的小故事，她說爺爺、奶奶最疼愛二姊，因為大S小時候總是笑咪咪，不像自己有點害怕爺爺，當年爺爺曾經說他的心願是一生能坐一次凱迪拉克就很開心，後來她和大S以團體ASOS出道，兩人一賺到錢，大S就說：「我要租一台凱迪拉克載爺爺去理髮！」
大S租豪車載爺爺理髮 小S又愛又崇拜姊姊
小S印象很深刻，大S那天租了一台白色的凱迪拉克，神氣的停在店門口，大S扶著爺爺上車，跟司機先生說「麻煩載我爺爺去他固定去的理髮院」，小S說，爺爺當時的笑容不只是開心，還有一種以孫女為榮的感覺，「當下我好崇拜我姊，她真的是一個能讓家人開心，她就開心的人！我不只愛她，我也深深的崇拜她！」
貼文發布2小時，按讚數突破8萬，網友紛紛留言：「請S姐多在Instagram回憶大S，可以每個禮拜一則」、「好喜歡小S這樣分享大S的故事，讓我覺得她沒有離我們太遙遠」、「S可以常常說一些大S的小故事嗎？我們都愛聽」、「大S人美心也美，祝她在另一個世界開心快樂」、「我也崇拜她！」
資料來源：Dee IG
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今天傍晚，小S在粉專發文分享大S的小故事，她說爺爺、奶奶最疼愛二姊，因為大S小時候總是笑咪咪，不像自己有點害怕爺爺，當年爺爺曾經說他的心願是一生能坐一次凱迪拉克就很開心，後來她和大S以團體ASOS出道，兩人一賺到錢，大S就說：「我要租一台凱迪拉克載爺爺去理髮！」
大S租豪車載爺爺理髮 小S又愛又崇拜姊姊
小S印象很深刻，大S那天租了一台白色的凱迪拉克，神氣的停在店門口，大S扶著爺爺上車，跟司機先生說「麻煩載我爺爺去他固定去的理髮院」，小S說，爺爺當時的笑容不只是開心，還有一種以孫女為榮的感覺，「當下我好崇拜我姊，她真的是一個能讓家人開心，她就開心的人！我不只愛她，我也深深的崇拜她！」
貼文發布2小時，按讚數突破8萬，網友紛紛留言：「請S姐多在Instagram回憶大S，可以每個禮拜一則」、「好喜歡小S這樣分享大S的故事，讓我覺得她沒有離我們太遙遠」、「S可以常常說一些大S的小故事嗎？我們都愛聽」、「大S人美心也美，祝她在另一個世界開心快樂」、「我也崇拜她！」