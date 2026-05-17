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▲壓軸是問鼎本屆金曲歌王的Nick周湯豪（如圖），非常喜歡台東的他，熱唱30分鐘。（圖／三立提供）

「2026東浪嘉年華」16日下午起在台東杉原灣正式登場，首日就祭出超級卡司，國片《陽光女子合唱團》孫淑媚、安心亞驚喜合作，兩人在台上一起唱跳電影中的〈練舞功〉，不僅默契十足還以中空上衣搭配褲裝，秀出傲人腹肌。另外，才剛入圍台北電影獎最佳女配角的孫淑媚，還特地準備片中插曲〈Catch me〉，現場大秀Rap實力，讓台下看得過癮。安心亞率先帶著4名女舞者登台，以搖滾版〈呼呼〉打頭陣，她上台時台東下著雨，安心亞一首歌都還沒唱完長髮已濕了一半，展現敬業態度。她一連帶來〈Chillxing〉、〈Maybe we can〉，更與孫淑媚驚喜合作，一起唱跳《陽光女子合唱團》中的〈練舞功〉，兩人身穿中空上衣搭配褲裝，秀出傲人蠻腰、腹肌，造型相當火辣。接著孫淑媚接手演出，嗨問：「看得開心嗎？」並擺出可愛三連拍，讓所有觀眾拍個夠，她隨即帶來〈我要閃閃爍〉和大家耳熟能詳的K歌〈心愛的別走〉，雖然天公不作美，但她覺得是不同的浪漫：「我第一次在海邊唱歌！」還搞笑清唱起〈聽海〉。「2026東浪嘉年華」首日就祭出超級卡司，除了有泰籍歌手、新生代樂團「slapkiss」加入，還有Karencici、ØZI、麋先生等等，壓軸則是問鼎本屆金曲歌王的Nick周湯豪，非常喜歡台東的他，將入圍後的第一場演出獻給「東浪嘉年華」，熱唱30分鐘。周湯豪在演唱〈So Sick〉前他感性表示：「去年我發行了我的概念專輯，無論你在人生什麼時刻，這張專輯一定有一首歌陪著你度過，前幾天非常榮幸。」而這張專輯在金曲獎入圍了兩個獎項，周湯豪直說真的非常珍惜、感謝，能在這麼美的地方跟大家分享作品。