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高雄最強景點出爐了！駁二穩居冠軍寶座

2026年高雄景點觀光人次排行（統計期間1～3月）

▲據觀光署公布的最新 2026 年「景點觀光人潮」統計數據顯示駁二藝術特區、愛河以及旗山老街就是高雄鐵打不動的前三名最強景點。（圖／Gemini生成）

駁二重返世人目光！從廢棄倉庫變成文創基地

▲這幾年來，每次高雄舉辦活動，都會以駁二特區作為發起點，找來大量國際級 IP，設置各種巨型裝置藝術，今年 2 月則輪到超人力霸王降臨，兩座高達 15 公尺的「初代超人力霸王」與「超人力霸王迪卡」。（圖／駁二藝術特區臉書）

駁二免費活動辦不停！穩定吸客登上最強之位

▲哈瑪星台灣鐵道館的「駁二線小火車」也開放民眾搭乘，該設施是全台唯一常態營運的 5 英吋軌道迷你復刻小火車。（圖／哈瑪星台灣鐵道館）

高雄市 2026 年最強景點排行出爐了！根據觀光署最新公布的遊客統計數據，高雄冠軍景點「駁二藝術特區」3 個月間吸引 532 萬遊客到訪，大幅甩開其他對手，幾乎提前預告連霸冠軍。不過從第四名開始，景點排行也出現了洗牌效應。據觀光署公布的 2026 年「景點觀光人潮」統計數據顯示，高雄市目前的最強景點寶座由「駁二藝術特區」保有，當地今年 1 至 3 月一共吸引 532 萬人次到訪；第二名則是愛河，一共有 340 萬人次造訪；第三名則是旗山老街，完整數據如下：從 2024 年開始，駁二藝術特區、愛河以及旗山老街就是高雄鐵打不動的前三名最強景點。但 2026 年開始，受到佛光山佛陀紀念館衝刺到榜單第四名的影響，也讓後續景點出現了洗牌效應，尤其又以蚵仔寮漁港的跌幅最為劇烈，從去年的第四名跌到第十名。事實上，駁二藝術特區原本是駁二倉庫，最早建於 1973 年，最初用作存放魚粉與砂糖的港口倉庫。但後續一度被廢棄，直到 2000 年因尋找國慶煙火施放場地而意外被發掘，後經在地藝術家爭取保存與活化，逐步轉變為文創設計與當代藝術的展演舞台。2001 年開始逐步進行整修，歷經 20 多年，最終成為南台灣最大的文創聚落。而這幾年來，每次高雄舉辦活動，都會以駁二特區作為發起點，找來大量國際級 IP，設置各種巨型裝置藝術，吸引大批遊客到訪。例如 2025 年 2 月的「吉伊卡哇」（Chiikawa），就曾吸引單月 600 萬人次到訪；今年 2 月則輪到超人力霸王降臨，兩座高達 15 公尺的「初代超人力霸王」與「超人力霸王迪卡」巨大裝置，分別矗立於高雄流行音樂中心與珊瑚礁群海面。除了大型活動之外，駁二特區每週都會穩定舉辦文創市集，還有各種免費展演活動持續登場，尤其又以C7 動漫倉庫也是相當熱門的區域。此外，哈瑪星台灣鐵道館的「駁二線小火車」也開放民眾搭乘，該設施是全台唯一常態營運的 5 英吋軌道迷你復刻小火車，繞行園區單趟約 6 至 8 分鐘，深受親子與遊客喜愛，非常適合家長帶著小朋友坐上可愛的「蜜柑號」，開開心心地吹著微風兜風。總結來說，駁二特區不只有大型活動的爆發性吸客能力，日常也有大量文創活動穩住遊客基礎，成為連續多年佔據高雄最強景點名號的重要條件。