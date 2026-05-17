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美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平在北京的川習會落幕後，川普接受媒體訪問提到台灣稱，「我們不需要一場9500英里外的戰爭」，並將對台軍售作為對中談判籌碼，掀起議論。美國智庫專家學者認為，川普在與習近平談判時，顯然受到一些習近平的單方面說法影響。根據紐約時報報導，引述美國智庫「外交關係協會」亞洲研究員石可為（David Sacks）看法指出，習近平在會面上幾乎肯定將台灣描繪成台海緊張的來源，並將台灣正推動台灣獨立這樣與實情不大相符的行動在川普面前放大風險，川普會後對台灣的論述，顯示受到習近平對台海局勢說明的影響。另一美國智庫布魯金斯研究院外交政策研究員何瑞恩(Ryan Hass)認為，川普的言論表明他對台灣獨立的看法更接近北京的偏好，認為台灣在避免挑起衝突方面負有更大的責任，且美國對台灣的安全支持是可以與中國談判的。何瑞恩認為，川普這種說法並不會全然降低衝突風險，反而可能提高了風險。他的言論最終表明，他對台灣獨立的立場更接近北京的意向，台灣更有責任避免挑起衝突，而且美國對台灣的安全支持可以與中國進行談判。川普的言論與大多數美國專家和官員的觀點相悖，包括他自己政府內部的專家和官員。他們認為，中國對台灣不斷加大施壓才是緊張局勢加劇的主因，而非台灣或美國的行動。川普的言論將助長北京加大對台北施壓的膽量。與此同時，北京將利用川普最近的言論，向台灣2300萬人民傳達一個訊號，就是川普更在乎他與習近平的關係，而不是他們。中國的宣傳機器將開足馬力，營造一種台灣人民只是大國博弈下的棋子這樣的敘事， 川普越是放寬與北京就台灣問題展開貿易談判的門檻，中國的貪婪就越是如虎添翼。對北京而言，不徹底掌控台灣，絕不會罷休。何瑞恩強調，美國任何試圖利用對台軍售來向北京施壓的舉動，都會削弱美國在台灣的影響力。如果台灣領導人認為美國優先考慮與北京的關係，並且為了與中國達成目標而願意犧牲台灣，那麼他們自然會減少對美國利益和關切的關注。如果川普真的像他最近的言論所暗示的那樣，認為台灣是引發台海衝突的主要風險點，那麼他應該致力於加強美國在台北的影響力，而不是削弱它。