參加節目《型男大主廚》走紅的名廚「古錐師」郭主義，今（17）日在粉專發文宣布，自己經營23年的「春野新派川菜餐廳」將在5月30日結束營業，他感性地說：「我把人生最精華的歲月，都留在這間餐廳裡。」表示自己不會有遺憾。
經營23年餐廳將歇業 郭主義：不會遺憾
郭主義表示：「從年輕拚到現在，每天在廚房裡忙進忙出，炒過無數盤菜、接待過無數客人，有老客人從情侶吃到變夫妻，從夫妻又帶著孩子一起來用餐。而我，也把人生最精華的歲月，都留在這間餐廳裡。」認為23年的歲月，一句「要結束營業」說出口輕描淡寫，但只有一路走來的人才知道，這裡面有多少青春、汗水、壓力與回憶。
對於一手創立的老字號餐廳停業，郭主義說自己不會遺憾，「因為這23年裡，有太多貴人、朋友與客人的陪伴，你們一句『好吃』，就是支撐我一路走下去最大的力量，謝謝一路支持古錐師的每一位朋友，即使餐廳將結束營業，但人情味、手藝與回憶，永遠都還在我心裡。」
「春野」租約到期停業 將轉型麻辣火鍋
據了解，「春野新派川菜餐廳」位於新北市板橋區，該店因為租約到期，將於2026年5月底結束現址營業，不過原團隊也透露未來規劃，預計將餐廳搬遷至中和區德光路36號1樓，轉型為「春野麻辣火鍋」繼續為顧客服務。
資料來源：郭主義(古錐師)臉書
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郭主義表示：「從年輕拚到現在，每天在廚房裡忙進忙出，炒過無數盤菜、接待過無數客人，有老客人從情侶吃到變夫妻，從夫妻又帶著孩子一起來用餐。而我，也把人生最精華的歲月，都留在這間餐廳裡。」認為23年的歲月，一句「要結束營業」說出口輕描淡寫，但只有一路走來的人才知道，這裡面有多少青春、汗水、壓力與回憶。
對於一手創立的老字號餐廳停業，郭主義說自己不會遺憾，「因為這23年裡，有太多貴人、朋友與客人的陪伴，你們一句『好吃』，就是支撐我一路走下去最大的力量，謝謝一路支持古錐師的每一位朋友，即使餐廳將結束營業，但人情味、手藝與回憶，永遠都還在我心裡。」
「春野」租約到期停業 將轉型麻辣火鍋
據了解，「春野新派川菜餐廳」位於新北市板橋區，該店因為租約到期，將於2026年5月底結束現址營業，不過原團隊也透露未來規劃，預計將餐廳搬遷至中和區德光路36號1樓，轉型為「春野麻辣火鍋」繼續為顧客服務。