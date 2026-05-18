泰國曼谷一所學校的老師沒收學生手機後，要求對方支付1萬泰銖（約新台幣9674元）才肯歸還，引發輿論爭議。
泰國媒體《Thaiger》報導，該事件發生在4月20日，但時隔近一個月，到5月14日才在Facebook上曝光。關於學校名稱，以及教師、學生的具體身分均未公開。
報導指出，該名學生來自陶公府（Narathiwat），獨自前往曼谷求學、生活。據稱，他在曼谷最近的親屬是住在Ramkhamhaeng區的叔叔。
該學生承認，知道學校禁止在課堂上使用手機，但他仍這麼做，結果手機遭老師沒收。
報導稱，學生4月27日曾要求取回手機，並表示打算把手機寄回老家，但老師拒絕歸還，並要求母親聯絡校方。
由於母親住得較遠，學生叔叔便作為家長代表至學校交涉。
叔叔透露，老師曾詢問兒子願意付多少錢取回手機，他提出1500泰銖（約新台幣1451元），但遭到拒絕。
隨後，學生母親決定替辦理退學，並聯繫老師的妻子。但老師妻子指出，學生違反校規，家長必須付費才能領回沒收的手機。
三天後，雙方再次協商時，教師要求一方支付1萬泰銖才願歸還手機。學生家長認為要求不合理，並認為老師的行為等同偷竊，於是報警處理。
報導指出，儘管雙方已經過八次溝通，老師至今仍未將手機歸還給學生。
事件曝光後，引發網友關注。許多人質疑老師沒收手機的目的，認為他是以校規之名牟利。
而就在引起廣泛關注後，校長親自聯繫學生家長，並承諾會歸還手機，但未說明明確的歸還時間。
泰國教育部則表示，將確保學生本身獲得公平對待。
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報導指出，該名學生來自陶公府（Narathiwat），獨自前往曼谷求學、生活。據稱，他在曼谷最近的親屬是住在Ramkhamhaeng區的叔叔。
該學生承認，知道學校禁止在課堂上使用手機，但他仍這麼做，結果手機遭老師沒收。
報導稱，學生4月27日曾要求取回手機，並表示打算把手機寄回老家，但老師拒絕歸還，並要求母親聯絡校方。
由於母親住得較遠，學生叔叔便作為家長代表至學校交涉。
叔叔透露，老師曾詢問兒子願意付多少錢取回手機，他提出1500泰銖（約新台幣1451元），但遭到拒絕。
隨後，學生母親決定替辦理退學，並聯繫老師的妻子。但老師妻子指出，學生違反校規，家長必須付費才能領回沒收的手機。
三天後，雙方再次協商時，教師要求一方支付1萬泰銖才願歸還手機。學生家長認為要求不合理，並認為老師的行為等同偷竊，於是報警處理。
報導指出，儘管雙方已經過八次溝通，老師至今仍未將手機歸還給學生。
事件曝光後，引發網友關注。許多人質疑老師沒收手機的目的，認為他是以校規之名牟利。
而就在引起廣泛關注後，校長親自聯繫學生家長，並承諾會歸還手機，但未說明明確的歸還時間。
泰國教育部則表示，將確保學生本身獲得公平對待。