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幫助能登半島復甦！石川里山機場變身寶可夢風

▲寶可夢公司與石川縣攜手，將當地的「能登里山機場」進行大改造，變身「能登里山 Pokémon With You 機場」，成為全球第一個寶可夢機場，展出期間從今年7月一直到2029年9月底。（圖／寶可夢公司）

寶可夢機場特色一次看！入境大廳到離開都有巧思

1 樓抵達大廳「明亮的未來」！溫柔迎接所有旅客

▲1 樓抵達大廳將展示 2024 年為了替能登復興加油所繪製的應援藝術「明亮的未來」。（圖／寶可夢公司）

2 樓大廳挑高設計！飛行屬性自由飛翔

▲機場最具特色的 2 樓挑高空間，將設置巨大的皮卡丘與飛機造型氣球，周圍還有大量飛行系寶可夢。（圖／寶可夢公司）

機場外觀都是寶可夢！旅客離開還能搭彩繪公車

觀景台變身「皮卡丘的里山」！數不清的皮神嬉戲

▲讓旅客稍作休息的機場觀景台，將變身「皮卡丘的里山」，大量皮卡丘陪旅客玩耍放鬆。（圖／寶可夢公司）

寶可夢機場有限定周邊！亮點商品一次看

▲寶可夢機場將販售 T-shirt、鑰匙圈、行李吊牌以及行李箱束等特色限定商品。（圖／寶可夢公司）

寶可夢粉絲又有新景點能朝聖了！寶可夢公司與石川縣攜手打造全球首座寶可夢機場「能登里山 Pokémon With You 機場」，確定將於今年 7 月 7 日正式亮相，屆時整個機場將充滿寶可夢元素，讓旅客在可愛的寶可夢的簇擁之下，展開歡樂之旅，同時現場還有巨型寶可夢、限定周邊商品推出。2024 年元旦，日本能登半島遭受規模 7.6 強震襲擊，當地災情嚴重，時至今日都還在緩步復甦。對此，寶可夢公司與石川縣攜手，將當地的「能登里山機場」進行大改造，成為「能登里山 Pokémon With You 機場」，並於 2026 年 7 月 7 日起期間限定開放至 2029 年 9 月底，成為全球第一座以寶可夢命名的機場。1 樓抵達大廳將展示 2024 年為了替能登復興加油所繪製的應援藝術「明亮的未來」。畫面中充滿能登的自然風景氛圍，溫柔迎接每位到訪旅客。原本畫作中央的皮卡丘、正電拍拍與負電拍拍，也將變成立體雕像迎接大家。機場最具特色的 2 樓挑高空間，將設置巨大的皮卡丘與飛機造型氣球，周圍還有大量寶可夢自在飛翔的裝飾。而且截至 2026 年 5 月已登場的 111 種「飛行屬性」寶可夢，也都會出現在機場內。機場外觀上方會掛上專屬 Logo。入口柱子則排滿各種寶可夢，讓旅客從踏進機場開始，就能感受到旅行的興奮感。除了航廈入口外，像是通往飛機的空橋等地方，也都能看到滿滿的寶可夢裝飾。2 樓牆面還描繪了「世界各地機場中的寶可夢日常」，甚至連部分機場指示牌也都會改成寶可夢版本。此外，從 7 月中旬起將推出 2 款彩繪巴士，其中包括串聯金澤站、機場與輪島市的特急巴士，以及能登周遊巴士，方便粉絲展開寶可夢主題旅遊。機場觀景台聚集了數不清的皮卡丘，這些皮卡丘共同打造出符合「里山」概念的可愛景觀。仔細看的話，還能發現有其他寶可夢偷偷混進來玩。位於機場 2 樓的商店「Serendipity」將販售使用機場 Logo 與「希望的天空」藝術設計的原創商品。除了 T-shirt、鑰匙圈之外，也有行李吊牌、行李箱束帶等極宣導機場特色的商品，非常適合當成旅行伴手禮。官方表示，未來仍會持續以中長期方式陪伴能登地區居民，透過寶可夢活動帶來更多笑容，也邀請大家有機會親自到能登半島走走看看。未來也預計持續釋出更多能登寶可夢景點與周遊資訊，讓大家能更盡情享受 7 月開港後的寶可夢旅行。