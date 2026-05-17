我是廣告 請繼續往下閱讀

動力火車今晚（17日）在台北小巨蛋舉辦「一路向前 世界巡迴演唱會」台北旗艦場，找來師妹Hebe（田馥甄）擔任嘉賓，一出場就讓全場暴動。尤秋興表示Hebe對他來說就是一個高高在上的女神，對他來說很遙遠，更沒想到她會答應來當嘉賓。接著，動力火車開玩笑說有準備幾個「備胎」，像是Selina、Ella，讓眾人聽了哈哈大笑，對此Hebe則開心喊：「好榮幸我是首選！」繼「哈林」庾澄慶、派偉俊，第三天嘉賓找來女神Hebe，她開心說：「真的非常榮幸，師兄邀請我來參加你們的演唱會。」讚嘆師兄一直保持幽默感、在樂壇把美好的聲音帶給大家。對此，尤秋興則直呼能邀請到Hebe真的覺得很不容易了，「我一直覺得妳是一個高高在上的月亮、掛在天上的女神，對我來說很遙遠。」▲尤秋興（右）坦言一直覺得Hebe（左）是一個高高在上的月亮、掛在天上的女神。（圖／記者朱永強攝）得知Hebe答應擔任嘉賓，動力火車透露開心到跳起來，幽默表示本來有幾個備胎，像是Selina、Ella，讓Hebe直呼「好榮幸我是首選」。回憶起過往互為師兄妹， Hebe透露16歲時參加「宇宙2000實力美少女爭霸戰」，當時動力火車正是評審，一路從師妹到現在竟能成為他們的演唱會嘉賓，讓Hebe心中頗有感觸，直言「一日師兄終身師兄」，跟動力火車的關係就像是一家人、兄弟姐妹般，不一定很親密、無話不談，但在重要時刻一定會出現，事前她也透露答應擔任嘉賓的原因「師兄開口，師妹答應」再次展現私下好感情。Hebe相當感性，將動力火車視為家人般，然而尤秋興提及彼此關係時卻搞笑表示，「比方說過年會送年糕，因為我表弟在做年糕」，Hebe則接話對方還會問要什麼口味，在台上話家常再度逗得全場大笑。動力火車與Hebe合唱歌曲〈除了愛你還能愛誰〉、〈還是要幸福〉，Hebe曾參與兩位師兄的婚禮，也以歌曲祝福他們「要一直幸福。」